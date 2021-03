Víctor Sandoval repite experiencia. El colaborador ha desvelado en sus redes sociales que ha tomado la decisión de volver a ponerse un balón gástrico. De esta forma, Víctor va a intentar recuperar su peso después de haber cogido unos cuantos kilos. "Con la pandemia he vuelto a ponerme con sobrepeso, y la manera más rápida y sana de volver a mi peso es ponerme el balón ingerible", ha explicado a sus seguidores. Un mensaje que ha ido acompañado de una fotografía en la que muestra el balón gástrico que tendrá.

Con esta publicación, el colaborador ha querido resolver las dudas de sus seguidores, recalcando que, en su opinión, optar por este tipo de método para perder peso ha sido lo mejor que ha podido hacer. "Es milagroso", ha confesado mostrando su entusiasmo por volver a recuperar su peso anterior.

La primera vez que Víctor Sandoval recurrió a este método de pérdida de peso fue en 2019. En ese momento, el colaborador sorprendió a todos mostrando la espectacular bajada de peso que había experimentado. En solo un mes y medio, Víctor consiguió perder seis y bajó su índice de masa corporal del 27 al 24, perdiendo más de un 4% de grasa.

Ahora, recurre nuevamente a este método con la esperanza de volver a conseguir unos resultados tan satisfactorios como la vez anterior. Habrá que esperar un mes para saber si este balón gástrico está dando resultados y el colaborador comienza a bajar de peso.

"Siempre me preguntáis si merece la pena … pues yo mañana me lo vuelvo a poner. Creo q con esto contesto vuestras dudas", le ha dejado claro a sus seguidores, reflejando lo mucho que cree en este método y lo feliz que está por saber que podrá volver a hacerlo para conseguir un nuevo cambio de imagen.

