Courtney Love ha revelado que su vida pendió de un hilo por culpa de su enfermedad

La cantante, muy recuperada, ha usado sus redes sociales para concienciar

El mundo del artisteo casi tuvo que volver a vestirse de luto el pasado verano, cuando Courtney Love estuvo a punto de perder la vida. La cantante lo ha querido contar ahora a través de sus redes sociales para concienciar de lo importante que es el apoyo psicológico cuando estás atravesando una serie de adicciones y, además, caes enferma, y es que el pasado verano un problema de salud casi se la lleva por delante: "Fui estigmatizada por ser adicta durante nueve meses por muchos médicos y charlatanes, antes de encontrar un médico empático y sabio en cuanto al manejo del dolor", ha contado en Instagram, pero ¿qué le pasó realmente?

"He estado triste y extremadamente enferma. Debilitada, con un dolor indescriptible y en agosto, con 43 kilos de peso, casi muero en el hospital por una anemia (no tenía hemoglobina)", ha relatado, recordando además que todo se complicó aún más por la pandemia, pero añadía: "Básicamente he estado postrada en una cama. Esta vez pensé que estaba rota. ¡Pero estoy bien! Me estoy despertando y estoy algo frágil. ¡Volveré a estar fuerte pronto!", anunciaba feliz.

En su mensaje de Instagram, además, se puede ver entre los 'hashtags' #crohnsdisease, refiriéndose a la enfermedad de Crohn, una dolencia intestinal que sufre mucha gente, y también personajes conocidos como la ex gran hermana Ylenia o la cantante Anastacia, y que le habría complicado su recuperación.

La propia Courtney no tenía problema en postear fotos durante su recuperación, y en imágenes antiguas de su cuenta de Instagram se puede apreciar perfectamente el momento en el que estaba en la delgadez extrema: con su casi 1'80m de altura, y habiendo sido siempre delgada, a nadie le pareció preocupante, pero ahora hemos podido ver que esos 43 kilos estaban ya en el nivel de peligrosidad para la salud. ¡Menos mal que ha conseguido salir de ahí!

