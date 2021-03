Steisy ha vuelto completamente renovada y con nueva imagen más delgada tras varias semanas desaparecida por un problema con un acosador

La granadina ha contado su secreto para adelgazar, aunque no descarta retoques: "Una liposucción caerá"

Steisy es una mujer nueva por dentro y también por fuera, y es que el tiempo que ha estado apartada de las redes sociales le ha servido para darse cuenta de lo que quiere y lo que no en su vida. A pesar de tener un auténtico drama montado desde que un acosador consiguiera tumbar su cuenta de Instagram (y con ello llevándose su modo de vida y su principal fuente de ingresos), ahora ha conseguido reencauzar su vida, y Steisy incluso ha podido contar, por fin, que ha perdido esos kilos de más con los que no estaba contenta: ¡16 kilos ni más ni menos en 2 meses!

Es cierto con sus problemas judiciales estuvo casi a punto de tirar su progreso por la borda, un camino que recorría desde el mes de diciembre, momento en el que decidió ponerse a dieta y hacer más deporte, y es que gracias a su tratamiento pudo alejar la depresión y centrarse en construir una nueva Steisy: ahora hace deporte casi 6 días a la semana, cuida la alimentación (pero sin volverse loca), gracias a todo ello duerme mejor... y como todo eso influye en su estado de ánimo, ¡quizá esté cerca de empezar a quitarse las pastillas!

El camino no fue fácil: empezó pesando 83 kilos, y en sólo un mes consiguió quitarse 10: "Mi idea sería quedarme en 55 ó 60, pero también es verdad que cuando yo pesaba 55 era más joven, y con la edad se te ensancha todo… así que igual eso es demasiado delgada. Por eso entre 60 ó 65 estaría bien, porque tendría ya una talla 38 ó 40, y no me costaría mucho trabajo encontrar ropa", explicaba mientras mostraba su cambio físico:

Steisy al comienzo de su proceso de transformación, pesando 83 kilos. Mediaset

Steisy, tras perder, en un mes, 10 kilos. Mediaset

En el siguiente mes, el cambio ha sido brutal, y de cara al buen tiempo ha podido recuperar ropa de cuando conoció a su chico, Pablo, cuando tenía una talla 38: "Empecé pesando 83 kilos y ahora peso 67, así que he perdido 16 kilos", echaba cuentas. "Cuesta mucho acostumbrar al cuerpo a no comer tanto, pero he aprendido a diferenciar cuándo estoy llena, y paro cuando mi cuerpo ya tiene lo que necesita".

La granadina comparte su nueva imagen (izquierda, 67 kilos), con la del mes anterior (derecha, 77 kilos) Mediaset

Steisy, además, ha contado su truco, y es que no hay que obsesionarse con perder peso rápido, sino ser pacientes y disfrutar del camino: "Hay que tener paciencia, comiendo bien y haciendo deporte. Yo podría haber adelgazado más, pero he preferido saltarme la dieta de vez en cuando y disfrutar, porque con una dieta más estricta luego los atracones son peores", aconseja.

No descarta operarse

La ex viceversa también ha querido desmentir que haya perdido peso para luego someterse a una liposucción, como han dicho las malas lenguas, pero sí es cierto que, tras eliminar la retención de líquidos, lo más complicado es la grasa, y esa quizá sí se la quite por otros métodos: "Una liposucción caerá, porque me encantan las operaciones. Tengo el dinero, me la puedo hacer y es mi cuerpo", sentenciaba.

