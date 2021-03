Después de un año tan duro, Karina tenía ganas de resetear y decidió confiar en las manos del cirujano José Manuel Gómez Villar, de la clínica Livet, para ponerse a punto. “Me veo estupenda. Ahora no me tengo que poner tanto maquillaje para salir a la calle”, nos confesó.

¿Qué te has hecho?

No me he estirado ni nada parecido. Sólo me he sometido a un tratamiento de regeneración celular. Me han pinchado también un poco de ácido hialurónico. ¡Qué manos tiene el médico!

Además, acabas de ser abuela de nuevo.

Sí, mi hija mayor ha tenido un bebé, una niña que se llama Ana. Estoy como loca de contenta. Es mi tercer nieto ya. La verdad es que soy feliz ejerciendo de abuela.

¿Y cómo eres con ellos?



Yo intento ser una abuela divertida, nada de ‘esto no lo toques’, ¿sabes? Me gusta mucho ir al parque con ellos. Lo único que no me atrevo es a jugar al fútbol por si me caigo al suelo.

¿Ahora dónde estás viviendo?

En Madrid, muy cerca de mi hija. Echo mucho de menos a la pequeña, Rocío, que trabaja de enfermera en el hospital de Castellón.

Supongo que habrá sido muy duro para ella.

Hemos pasado unos meses regulares, con mucho miedo. Llevo un año sin verla, pero espero que en primavera podamos juntarnos todos en Benicasim.

¿Cuándo vamos a verte de nuevo en escena?

Ay, ojalá pueda volver pronto. Tenía planes para 2020, pero todo se ha caído. A mí lo que me gustaría montar es un monólogo contando mi biografía. Hay mucha confusión conmigo.

¿A qué te refieres?

La gente siempre dice que soy dulce, otros piensan que soy ñoña, pero nadie me considera una mujer valiente. Y créeme que lo fui. Lidiar con el machismo en los 60, siendo tan joven y con tanta fama, no fue nada fácil. He vencido muchos obstáculos.

