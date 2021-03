Anabel Pantoja y Omar Sánchez han decidido pasar unos días en Madrid. La pareja está más unida que nunca, y es que desde que la colaboradora anunció que quería dejar 'Sálvame' no se han separado. La sobrina de Isabel Pantoja está intentando desconectar junto a su chico antes de anunciar su decisión definitiva. Un tiempo que están aprovechando al máximo y que parece que le está sentando muy bien. Ahora, han visitado juntos la capital española para realizar diferentes gestiones y ver a la familia. Además, parece que Omar ha aprovechado este viaje para someterse a un tratamiento estético, ¿qué se ha hecho en la cara?

Omar Sánchez ha sido el encargado de desvelar a sus seguidores qué retoque estético ha decidido hacerse para verse mejor. A través de un 'storie' que ha compartido en su 'Instagram', el novio de Anabel Pantoja ha mostrado el tratamiento que se está haciendo en la cara. "Cada vez que vengo a Madrid paso por mi clínica de confianza", ha reconocido.

Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En la fotografía se puede ver al novio de la colaboradora tumbado en la clínica mientras le inyectan botox en la cara. De esta forma, ha desvelado su nuevo retoque estético, con el que espera corregir algunas arrugas de su rostro. Una decisión que podría haber tomado debido a los nuevos proyectos de futuro que tiene en marcha.

Hace unos días, anunciaron en 'Sálvame' que Omar Sánchez podría estar negociando con la cadena para participar en 'Supervivientes'. Una situación que podría hacer tambalear la estabilidad y tranquilidad con la que cuenta ahora la pareja. Tal vez por este motivo, el novio de Anabel Pantoja haya decidido acudir a una clínica estética. ¿Estará poniéndose a punto para esta nueva aventura?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io