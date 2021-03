Hacía tiempo que no veíamos a Bea Retamal y Dani G en televisión, y ahora se han convertido en los flamantes nuevos inquilinos del pisito de 'Solos'. Los dos han llegado con mucha ilusión y con los nervios puestos pensando en quién sería su compañero de batallas en el reality, pero ambos han respirado tranquilos al ver quién era el otro. Sin embargo, el programa ha llegado con novedades, porque el pisito se ha convertido ¡en una guardería!



Pues sí: mientras la ganadora de 'GH 17' disfrutaba de la piscina de bolas y los juguetes desperdigados por allí, el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' flipaba y no se creía lo que estaba viendo: "Aquí hay que hacer algo con un niño", repetía. Y no exactamente: ningún niño va a vivir en el apartamento, porque los niños... son ellos. Efectivamente: Dani y Bea van a tener que vivir como niños, jugando como niños, vistiendo como niños y comiendo como niños en una mesa con sillas infantiles. Vamos, que las risas van a estar aseguradas...

"A mí me encantan los niños", decía Bea, feliz de ver la casa como una escuela infantil... pero parece que a él ni fu ni fa: "Bueno, pues si te gustan a ti perfecto", decía con una sonrisa nerviosa. Vamos, que él cuanto más lejos mejor, y lo acababa confirmando: "La verdad es que a mí no me gustan". ¿Sería ese el motivo por el que lo suyo no cuajó con Marta Peñate...?

¿De dónde salen Bea y Dani?

Probablemente muchos seguidores del programa ya les tengan ubicados, pero para quien no lo sepa, Bea Retamal saltó a la fama por su participación en 'Gran Hermano 17', edición que ganó. Además, de allí salió enamorada de Rodri Fuertes, con el que tuvo una relación de alrededor de 3 años, pero se les acabó el amor de tanto usarlo. Ahora él sale con una de las grandes enemigas de ella, Adara Molinero, y están la mar de felices. Bea también participó en 'Supervivientes 2020', pero con menos suerte: fue la primera expulsada...

Dani, por su parte, conoció la fama gracias a la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. Allí conoció a Marta Peñate, a la que continuó conociendo fuera, pero lo suyo al final no cuajó, aunque siguen manteniendo una bonita amistad. El empresario alicantino también participó en 'MYHYV' como pretendiente de Cristina Caamaño, pero tras muchas idas y venidas, y desconfianza por parte de ella, finalmente acabó expulsándole.



