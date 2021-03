Oriana Marzoli ha cumplido 29 años y lo ha celebrado a lo grande

A pesar de sus más y sus menos con Fani Carbajo, ¡la invitó a su cumpleaños!

Oriana Marzoli no puede tener ni un día tranquilo, y su cumpleaños no iba a ser menos. El pasado 13 de marzo llegó a las 29 primaveras, y este año ha tenido un sorpresón gracias a su novio, Iván González: aunque su relación está llena de 'tiras y aflojas', y han roto y han vuelto varias veces (hasta hemos perdido la cuenta), el ex viceverso se ha portado, y demostró cuánto la quiere llenándole la casa de globos y velas para felicitarla ¡y hasta se la ha llevado a hacer puenting, algo que le encanta!

La cosa no acabó ahí: la pareja celebró el cumpleaños de ella con sus amigos más allegados en un restaurante (todo con mediadas de seguridad anti covid, como la separación de los invitados en mesas de 4 personas), y entre ellos, contra todo pronóstico, ¡estaba Fani Carbajo! ¿Qué hacía allí después del broncón que tuvieron en 'La casa fuerte', donde Fani acusó a la rubia de haberse dedicado a la prostitución?

La propia Oriana ha querido salir al paso en su último vídeo de MTMad para explicar que lo que pasó allí, allí se quedó: han enterrado el hacha de guerra. Lo que ocurrió es que ambas tenían una amiga en común hace tiempo con la que Oriana se peleó, y ésta, al parecer, se dedicó a 'meter caquita' entre ambas, algo de lo que se dieron cuenta cuando se vieron a solas y pudieron comprobar que esa tercera amiga era algo tóxica: "Yo no tengo nada en contra de Fani, simplemente me distancié cuando me alejé de esta otra chica, que debe de tener una vida triste, pobre y vacía para ir diciendo esas cosas", ha arremetido.



Hubo bronca pre-cumpleaños

Por supuesto, la cosa tampoco quedó ahí: poco antes del cumple de Oriana, ella e Iván tuvieron una bronca que acabó con el borrado de fotos juntos en Instagram, y al verle en las redes sociales juntos en la celebración, muchos quisieron saber por qué estaba entonces él en el restaurante: "Es verdad que tuvimos una pelea, pero para mi cumpleaños ya volvíamos a estar juntos", ha explicado.

