La familia de Carlos Lozano se ha resquebrajado un poquito estos días con la muerte de uno de sus componentes, y es que una de las hermanas del presentador, María Pilar, fallecía el pasado 12 de marzo -a los 65 años- a causa de una insuficiencia coronaria en su casa de Arganda del Rey. Todo un mazazo que se saldaba con un último adiós en su entierro, que tuvo lugar en el cementerio de La Paz, en Alcobendas (Madrid).

Según ha revelado Diez Minutos con fotos exclusivas, se pudo ver a Lozano en todo momento muy pendiente de su madre, que no podía aguantar las lágrimas tras la muerte de unas de su hijas. Un dolor inconmesurable que se suma a la pérdida que les dejó destrozados hace ya dos años, con el fallecimiento del patriarca de la familia a los 86 años.

Telecinco

En el pequeño entierro, debido a las medidas anti-COVID, no faltaron el cariño y los abrazos de los más allegados. Carlos, en concreto, estuvo muy cerca de su sobrina para darle calor en esos duros momentos, y quien no faltó tampoco fue Mónica Hoyos, ex pareja del presentador, ya que compartió varios años a su lado y tuvo estrecha relación con su familia. Actualmente, ambos han enterrado el hacha de guerra y guardan buena relación, una actitud que nada tiene que ver con la que mostraron públicamente desde que que él regresó a la primera línea de la televisión con 'GH VIP 4'. Ahora incluso pueden presumir de amistad, y acudir al sepelio de su ex cuñada ha sido un bonito gesto que ha honrado a Mónica.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io