Kim Kardashian estrena nueva vida tras pedir oficialmente el divorcio de Kanye West

La celebrity está muy centrada en sus hijos y en el trabajo desde su divorcio

Kim Kardashian es una mujer nueva desde que decidiera estrena nueva vida lejos del cantante Kanye West. Tras años luchando por el bienestar de su familia, los problemas mentales de Kanye -y su poca receptividad a seguir los tratamientos- han lastrado al matrimonio (por no hablar de las salidas de tono públicas del rapero), y ahora Kim ha preferido embarcarse en el mundo de la soltería centrada en su trabajo y, especialmente, en sus hijos... al menos en tres de ellos.

Todos sabemos ya que Kim y Kanye han tenido 4 preciosos hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, pero este mismo martes, durante un juego familiar del que Kim dejó constancia en las redes sociales por el día de San Patricio (festividad anglosajona muy arraigada), se olvidó, LITERALMENTE, de uno de ellos, y concretamente de Psalm, el más pequeño.

Kim quiso aportar un poco de magia diciéndoles a sus hijos que podían construir una trampa para cazar a un leprechaun, una criatura mitológica que puede aparecer durante la noche de San Patricio y que se sienten atraídos por el oro y las joyas (y otra cosa no, pero en casa de la Kardashian de eso hay a mansalva), así que después de la trampa, la empresaria mandó a dormir a sus hijos para tratar dejar constancia del paso del duendecillo con purpurina para simular las pisadas y monedas de chocolate... pero a la hora de dejar los regalitos ¡se había olvidado del pequeño! "Chicos, la he liado. He comprado tres cajitas para meter las monedas, pero se me ha olvidado una, y ahora no sé qué hacer: si decirles a los mayores que Psalm es muy pequeño para entender estas cosas y por eso no tiene, o ir corriendo a comprar otra...", decía bastante atorada.

Al final, sin querer hacerle de menos a su hijo más pequeño (que cumplirá 2 añitos el próximo 9 de mayo), finalmente se decidió a salir a comprar una cajita más y, cómo no, ponerle las mismas monedas que al resto antes de que cerraran las tiendas. ¡Chica lista! Pero mira que olvidarte de un hijo al comprar regalos para todos... ¡no tiene perdón!

