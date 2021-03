Beatriz Montañez ya no es la misma persona que veíamos en 'El Intermedio', sentada junto al Gran Wyoming, arregladísima y contando noticias de actualidad. Tampoco la que veíamos en eventos con maquillaje y taconazos haciendo reír a los asistentes con su salero y su carácter risueño, y es que Beatriz Montañez, hace ya 5 años, decidió cambiar de vida de forma radical, retirarse al campo y vivir, sola, en una pequeña cabaña rodeada de animales y con tan solo 150 euros al mes, pasándose además a la dieta crudivegana. ¿Es posible? La ex presentadora ha demostrado que sí, y lo ha confesado todo en una reciente entrevista.

Montañez ha reaparecido para hablar sobre 'Niadela', el libro que ha escrito viviendo su nueva vida aislada del mundo en mitad de la naturaleza. Ha sido junto Àngels Barceló en el programa de radio 'Hoy por hoy', de Cadena Ser, y ha empezado incluso con lágrimas, pues se mostraba muy emocionada por poder contar que era algo que le hacía realmente falta: ahora dice ser "muchísimo más sensible" a todo lo que le rodea, y se ha encontrado a sí misma: "He recogido trozos de mí que había tirado a la basura para recomponerme de nuevo".

La idea de retirarse a una cabaña en el bosque le llegó cuando, en un momento en el que se sentía perdida en la vida, encontró esa casita en una excursión con amigos, y allí tuvo una revelación: "Ninguna de las opciones me sirve salvo la soledad, que es el camino opuesto a lo que yo quería tomar. Había mucho ruido en mi vida y eso me provocaba mucha inestabilidad. Necesitaba silencio. Quería parar y conocerme más". "Estaba perdidísima cuando dejé la televisión. Cuando no tienes un camino concreto y ves decenas de bifurcaciones es muy complicado tomar decisiones", reconoce.

Poco a poco, aquella cabaña a la que decidió mudarse fue tomando pinta de hogar, y es que cuando llegó estaba habitada por ovejas y con grandes telarañas: instaló placas fotovoltaicas para poder tener electricidad, y el agua la consiguió de un pozo cercano mientras reservaba 150 euros mensuales para vivir: "El primer año que viví allí decidí hacerme vegana porque me parecía que era incoherente estar en mi familia rodeada de animales y luego comérmelos. Como legumbres, semillas, verduras frescas y raíces, como María Teresa de Calcuta".

Eso sí, tampoco es tan huraña como pueda parecer, porque se permite salir unos días cada cierto tiempo. "Cada cinco o seis meses salgo de ahí, pero para mí es suficiente; voy a Madrid, al teatro, al cine, veo a mis amigos y les abrazo, porque el contacto con otra piel es lo que más echo de menos", dice, algo que, sin embargo, se habrá complciado, seguro, con la pandemia, aunque eso no le ha quitado las ganas de seguir disfrutando de este estilo de vida. "La felicidad es simplicidad, simplicidad, simplicidad", añade.

