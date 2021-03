Bea Retamal y Dani G alucinaron al llegar a la casa de Solos' y ver que se había convertido en una guardería

Bea tiene novio fuera del programa, pero Dani ha empezado con sus dotes de seducción igualmente

Aunque el pisito del reality de Mediaset 'Solos' se haya convertido en una guardería y sus nuevos inquilinos tengan que vivir como niños pequeños entre piscinas de bolas y juegos infantiles, parece que su vena adulta les tira demasiado, en especial a Dani García, que sólo unas horas después de llegar al apartamento ha sacado sus dotes de seducción con la valenciana... y esto es algo que ella no se esperaba para nada.

Completamente desprevenida, Bea alucinaba cuando, ensayando una de las nuevas pruebas a las que se tienen que someter, Dani le confesaba que "ya no me miras como me mirabas ayer…". El ex tentador de 'La isla de las tentaciones' se daba cuenta de que, durante el ensayo, Bea apenas podía seguir los pasos y cuando debían mirarse a los ojos, a ella le daba la risa floja y no era capaz de continuar: "Ahora te miro con confianza, ¿no? Igual que tú a mí", intentaba salir ella del paso, pero Dani se lo ponía difícil: "Yo claro que te miro con confianza… y más que te quiero tener". "Dani, esto no es 'La isla de las tentaciones'", respondía Bea viendo las intenciones de su compañero de piso.

Dani se excusaba diciendo que la confianza era necesaria para poder llevar a cabo el baile, pero Bea no era capaz de bailar pegada a él sin que se le fueran las fuerzas con las risas: se mostraba algo incómoda por el 'pico y pala' de Dani, que hasta le pedía un abrazo para que se relajara, aunque ella sólo lo concedía si se lo podía dar de espaldas: "Parece que huelo mal o algo", apuntaba Dani de broma, y aunque ella lo negaba, no quería verse en una sitaución demasiado 'cercana' con su compañero. ¿Será que está empezando a sentir algo y no quiere mostrarlo por respeto a su novio, Adrián? Porque parece que alguien está poniendo todas su fuerzas en no jugar con fuego... ¿por miedo a quemarse?



