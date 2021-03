Omar Montes presume de coche tuneado. Si el cantante 'peta' las listas de éxitos con cada canción nueva que saca, y hace unos días le vimos con Paula Echevarría, ahora paraliza las calles cada vez que se sube a su nuevo coche. El cantante discreto no es, como demuestra este nuevo capricho. Desde que se llevó los 200.000 euros de premio de 'Supervivientes', ha elevado su nivel de vida y a la vista está. Aunque no ha querido moverse de Pan Bendito, el humilde barrio madrileño que lo vio crecer, sí se mueve por él en un llamativo Mercedes CLA deportivo que es la envidia de sus amigos (y de los que no son sus amigos también).

Omar, que en el pasado fue guardaespaldas, se lo compró en el concesionario en color blanco, que era su tono original, pero unos meses después decidió teñirlo de dorado, y pasea con él como si fuera montado en un lingote de oro.

Un coche tuneado

Como él mismo diría, es un coche perfecto para 'frontear', que es la expresión que utiliza cuando se refiere a aparentar siendo el centro de atención (o sea, el 'fardar' y el postureo de toda la vida). Porque lo es cada vez que se sube a él. Se desconoce el precio que pagó por el coche, pero un modelo como el del cantante ronda los 75.000 euros.

El de Omar, tuneado por la empresa ‘Wrapping Madrid’, está vinilado en dorado efecto cromado con detalles en negro brillo y llantas también en negro brillo. Es un modelo único y, solo por el tuneado, el cantante podría haber pagado unos 6.000 euros. Además del Mercedes, Omar, que le tiró los 'tejos' a Nuria Roca en 'El Hormiguero', tiene un Lamborghini y vendió su Ferrari porque era muy bajito para llevar en él a su abuela, que es quien lo crió.

A Omar le encanta pasear a su hijo Omar Jr. de ocho años, en su nuevo coche. Y también va feliz con su nueva novia, una jovencísima madrileña de 18 años llamada Lola, como descubrió DIEZ MINUTOS hace unas semanas.

A Lola se la conoce como ‘la Kardashian gitana’ y, aunque llevan no demasiado tiempo de relación, ya viven juntos en su casa de Carabanchel y parece que están muy felices. Llevan varios meses juntos, pero la relación no se dio a conocer antes porque ella aún no había cumplido los 18.

