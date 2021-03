Yoli Claramonte y Jorge no dejan de sorprendernos. Hace unas semanas podíamos ver cómo el novio de la ex gran hermana decidía pedirle matrimonio con una gran cita. Un momento muy emotivo que compartieron a través del canal que tienen en 'Mtmad'. Ahora, la pareja ha utilizado este medio para volver a dar una gran noticia y confesar algo que cambiará sus vidas. Ambos se han mostrado muy felices y nerviosos al confesar que dentro de poco tiempo pondrán en marcha un nuevo proyecto juntos, ¿de qué se trata?

La ex pareja de Jonathan y Jorge han explicado que han decidido abrir un establecimiento para vender...¡tartas y dulces! Un proyecto con el que están muy ilusionados y que esperan que les salga muy bien. "Queremos que sea un producto que dé la sensación de estar hecho en casa y con amor, como cocinamos nosotros aquí", han explicado.

Al parecer, ambos llevaban mucho tiempo pensando en crear un negocio juntos, pero no sabían de qué. "Un día estábamos Valeria y yo haciendo una tarta, porque a ella le encanta cocinar dulces, y Jorge empezó a decir: 'mira las ternuritas con sus tartas'", ha indicado Yoli. Al parecer, "ternutirtas" es como él las suele llamar siempre. Un apodo que a ella le parece muy bonito, cariñoso y especial.

En ese momento, a los dos se les "encendió la bombilla" y tuvieron claro que el negocio que deberían emprender era el de vender este tipo de dulces. Un establecimiento que llevará el nombre de 'Ternuritas', en honor a como Jorge suele llamarles. "Llevamos con esto desde finales de julio o principios de agosto. Hemos estado trabajando todos los días desde entonces", ha confesado Jorge.

Aunque no han especificado qué día comenzarán a ponerlas a la venta, sí que han aprovechado para mostrar su web y enseñar la cocina donde prepararán cada producto. Un nuevo cambio en sus vidas con el que están muy entusiasmados, aunque Yoli lamenta que no vaya a poder estar tan presente como le gustaría porque su inauguración estará muy cerca a cuando ella dé a luz. "Las cosas han salido así y ya está, pero estaré con el ordenador muy pendiente", ha asegurado. Desde aquí les deseamos mucha suerte en esta nueva aventura que han decidido emprender juntos y que están viviendo con tanta ilusión.

