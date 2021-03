Edurne, primer paseo con su bebita con el carrito de moda entre las famosas

Edurne disfruta de los primeros días de vida de su hija. La pequeña Yanay nació el pasado 4 de marzo en Madrid y su llegada ha llenado de felicidad a sus papás. Como mamá primeriza que es, la cantante cumple con exactitud el ‘calendario’ del bebé recién nacido. Días pasados acudía a la primera revisión pediátrica y, ya tranquila porque todo está bien, ha dado su primer paseo con la pequeña Yanay por el parque.

A la cantante, a la que no acompañaba el papá, David de Gea, porque tuvo que volver a Manchester para incorporarse a las filas de su equipo, el United, se la veía relajada y feliz. Aunque, según las últimas noticias, esta distancia que los separa podría terminar pronto ya que parece que su tiempo en el club británico está llegando a su fin.

La pareja está encantada con su primera hija y Edurne ha compartido en su perfil de Instagram cómo le ha cambiado la vida tras ser mamá. "Cómo puede ser que, con tan sólo una semana, te pueda querer más que a mi vida!?? Mi bebita preciosa!!👶🏼💗 #Yanay #MiBebita #Babydurne #1SemanaDeVida", escribió junto a una imagen con su pequeña.

Durante su primer paseo, la pequeña Yanay iba en su carrito, un modelo muy original y popular entre otras mamás famosas. Es de la colección Petticoat de Jeremy Scott para Cybex, y cuesta unos 1.800 euros (sólo el carro, los accesorios van aparte, la cosa sube...). Es un diseño de lo más original, coronado por un enorme lazo de lunares inspirado en Minnie Mouse.

"Empezando la semana con un buen paseito!! Feliz lunes!! 🥰💗👶🏼 #PrimerPaseo #MiBebita @cybex_global #cybex #jeremyscott #petticoat #bedifferent", escribió la cantante junto a la imagen y, uno de los comentarios, fue de Adriana Abenia que también tiene el mismo carrito. "Vamos a tener que ir a pasear a las enanas juntas con nuestro discreto

Y es que la presentadora es otra de las celebrities que ha caído en las redes de este carrito y pasea por Madrid, en su versión sillita, con la pequeña Luna. Otra de las famosas fan de este carrito es Katy Perry que también pasea en él a su pequeña

