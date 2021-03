Treinta años del nacimiento del exitoso dúo musical que formaron, Amistades Peligrosas, bien merecerían un 'Alto al fuego', título de uno de los temas del disco con el que Cristina del Valle y Alberto Comesaña celebran este aniversario y paso necesario para una reunión que parecía imposible cuando veinte años atrás todo saltó por los aires: rota su relación sentimental, no pudo durar la profesional. Pero ha pasado el tiempo y, con sus vidas reconstruidas en solitario, ha sido precisamente la mujer de Comesaña quien ha propiciado esta reunión..

¿Por qué este regreso después de tanto tiempo?

Cristina: Porque se cumplen treinta años del nacimiento de Amistades Peligrosas y hace más o menos un año intentamos recomponer nuestra relación. Además, coincidimos en dos escenarios y volvió a surgir la magia y decidimos volver a juntarnos.

¿Y la magia sigue siendo la misma?

Alberto: En Galicia hicimos una actuación en televisión y lo decían. Yo, personalmente, no lo detecto. Pero igual sí hay una química que ninguno de los dos puede manejar. Pero te reconozco que la primera vez que nos subimos a un escenario no habíamos ensayado, ni cuando grabamos nuestro primer vídeo.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

FERNANDO ROI HEARST

Cristina lleva vestido-abrigo de Zara, 49,99 €; top de Oysho, 16,99 €; pantalón de Mango, 25,99 €; botas de C’Moi, 179 €, y boina de Zalando, 83,95 €. Alberto viste chaqueta y pantalón de Zara, 79, 95 € y 49,95 €; jersey de Adolfo Domínguez, 89 €, y sombrero de El Corte Inglés, 31,95 €.

Después de veinte años, en ese reencuentro, ¿quién pide perdón primero?

C: Nadie pidió perdón, fue más verbalizar cada uno nuestros malestares y aclaramos cosas. Los conflictos son oportunidades, como en este caso. Fue una historia muy complicada para nosotros porque compartíamos una vida afectiva también: nos queríamos mucho, nos enamoramos locamente, empezamos a vivir juntos de un día para otro viéndonos desbordados por el éxito. Fue una locura de vida para la que no está preparado nadie, y más si tienes una relación que no estaba consolidada. Los dos tenemos caracteres muy fuertes. El éxito devoró nuestra relación personal.

A: El hecho de ir a vivir juntos sin habernos conocido, los dos teníamos nuestras carreras en solitario, y cuando nos propusieron hacer Amistades Peligrosas fue una decisión muy complicada. Pero era una oportunidad que no podíamos dejar escapar. Los dos tenemos caracteres diferentes, aunque seamos Leo los dos, y había conflictos prácticamente a diario.

Enfadados en escena

¿Subíais al escenario enfadados?

C: Claro y nos reconciliábamos en el escenario.

A: O salir bien al escenario y terminar sin hablarnos.

Aquel primer año hicisteis entre galas y televisiones más de 160 actuaciones, ¿ha cambiado mucho la música?

A: Yo ahora estoy perdido por las redes sociales.

C: El otro día nos escribían dándonos las gracias porque nunca hemos vendido nuestra dignidad para vender música, ya fuera juntos o separados. Los dos nos hemos mantenido en la línea de ese artista con identidad propia.

FERNANDO ROI HEARST

Cristina con abrigo de Laura Bernal, 226 €; leggings de Calzedonia, 19,95 €; botas de C’Moi, 179 €; boina de Elosegui, 19 €, y broche de Bijou Brigitte, 12,95 €. Alberto lleva abrigo de Zara, 129 €; camiseta de Sfera, 7,99 €; pantalón de Adolfo Domínguez, 107 €; botines de Pitillos, 85 €, y boina de Elosegui, 32 €.

En este nuevo disco sólo hay una canción nueva.

A: Sí, donde se explica lo que ocurrió ese 21 de julio, cuando nos volvimos a ver. Creo que debemos dar una explicación al público. Y creo que deberíamos escribir un libro y hacer un documental para dar respuesta a esa pregunta de por qué un grupo de éxito se separa, pero no sólo en nuestro caso, sino otros grupos como Héroes del Silencio, Ella baila sola....

¿Esto es un reencuentro o habrá continuidad?

C: Espero que haya una continuidad. Ahora vamos a celebrar este aniversario y hacer una gira en España y América. Me apetece mucho seguir trabajando con Alberto porque tenemos madurez y nuestras vidas están en equilibrio y sintonía. Podemos hacer grandes cosas y funcionamos cuando estamos juntos.

A: Partido a partido. Vamos a centrarnos en el presente y el tiempo dirá. Se lo dije a Cristina al principio: "Lo importante es estar juntos sin que haya tensión". En los noventa había una tensión constante, quiero buen rollo y disfrutar. No me apetece pelearme. Hemos aumentado el grado de tolerancia.

FERNANDO ROI HEARST

Alberto viste un jersey de Zara, 59,95 €; pantalón de Mango, 29,99 €; botines de Pitillo, 85 €, y gorro de Sfera, 32,99 €. Ella luce una blusa y pantalón de Alba Conde, 146 € y 140 €; boina de Benetton, 19,95 €, y botines de Sfera, 13,15 €.

¿Las familias qué dicen?

A: Mi mujer es parte responsable de este reencuentro. Ella sabe que teníamos una aguja clavada que no nos dejaba avanzar y me animó a la reconciliación. Y mis hijos, los pequeños no lo vivieron, pero las mayores sí dicen: “Nos habéis criado en el odio y ahora...”.

Habéis conocido el éxito, ¿qué opináis de programas tipo ‘OT? o ‘La voz’?

C: Se ha devaluado mucho la concepción de lo que es ser artista. Parece que a un artista lo puedes fabricar en un estudio o curso acelerado. El artista nace y no se hace. Nosotros cuando salimos ya teníamos una experiencia vital de haber luchado y teníamos muchas cosas que contar.

A: Desde que salió el primer ‘OT’, que colocó a 16 artistas y desplazó al resto de cantantes, todo ha cambiado y estos programas generan una falsa ilusión. Un artista no se fabrica en un plató. Es una carrera.

FERNANDO ROI HEARST

El gallego luce cazadora de Zara, 129 €; camiseta de Adolfo Domínguez, 39 €; pantalón y gorra de Sfera, 19,99 € y 13,99 €, y zapatillas de Hugo Boss, 139 €. Cristina, con blusa de Alba Conde, 126 €; leggings y boina de Benetton, 29,95 € y 19,95 €, y botas de Zalando, 54,95 €.

Cristina, ¿sigues al pie del cañón en causas como la de las mujeres de Palestina?

C: Siempre. Además, Amistades Peligrosas tenía implícitas estas causas. Nos adelantamos al racismo con ‘Africanos en Madrid’. Siempre he sido una persona comprometida socialmente y Amistades lo ha reflejado siempre. Yo lo llevo en las venas con mi experiencia personal en la infancia, que me marcó porque vengo de un hogar con malos tratos. La música es un arma para cambiar el mundo.

A: Cristina es una mujer que lucha para cambiar el mundo. Yo, sin embargo, lucho para que el mundo no me cambie. Si me implicara tanto como Cristina, igual me acababa suicidando, porque no soy capaz de pensar en todo el sufrimiento.

FERNANDO ROI HEARST

Alberto lleva una americana de Sfera, 39,99 €; jersey de Zara, 25,95 €, y el sombrero es del cantante. Cristina viste americana de Alba Conde, 297 €; top de H&M, 14,95 €; leggings de Calzedonia, 19,95 €, y boina de Benetton, 19,95 €.

Para triunfar

Cedida

Sérum Life Plankton de Biotherm, 68,25 € en Amazon.

Barbero Beard pro de BaByliss, 50,95 €. COMPRAR

Champú sólido The Bar Detox, 21,90 €. COMPRAR

Brocha de precisión maxi, de Maiko, 9,99 €. COMPRAR

Ayudante de foto: Noelia Martínez. Maquillaje y peluquería: María José Seguel para Alegría Make Up. Estilismo: María Álvarez

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io