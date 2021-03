Jesús será el protagonista de un triángulo amoroso en 'LIDLT' antes de la final

Así pidió Marina explicaciones a Jesús por su comportamiento a pesar de ser la primera en saltarse los límites

'La isla de las tentaciones 3' está llegando poco a poco a su final, y si la edición no ha dejado indiferente a nadie, menos lo va a hacer la última hoguera, y es que todo está empezando a dar un giro de guión que nos tiene anonadados. De hecho, lo pudimos comprobar con el avance que el propio programa emitió este miércoles, y en el que vimos que la convivencia en las villas va a terminar saltando por los aires entre mal rollito y alguna que otra traición...

En la villa de las chicas, la cosa está bastante tensa desde la salida de Lucía: la sevillana parecía ser el pegamento que unía a las concursantes y que evitaba las peleas (a excepción de su enfrentamiento con Lola por haberse acostado con Carlos, el soltero que le gustaba a ella), y ahora Lola y Marina han tenido un nuevo roce que no sabemos cómo acabará...

Y si la situación está tensa en casa de las chicas, en la de los chicos también se va a poner fea, ya que en adelanto también hemos podido ver cómo, tras verse Jesús con Isaac, el que ya podemos considerar exnovio de Marina ha decidido liberarse por completo, y no sólo soltarse la melena, sino empezar a jugar a dos bandas, y mientras él se acerca peligrosamente a Lara (que en un principio parecía más interesada en el gallego Hugo) y hasta le pregunta en privado si ha sentido algo por él en algún momento, Stefany, la que era preferida de Jesús, estallará en lágrimas al ver que el chico que le gusta empieza a fijarse en otra...

Marina tenía razón

En este triángulo amoroso, la que hemos descubierto que al final tendrá la razón es Marina: en su duro enfrentamiento con Stefany en la hoguera, la primera le aseguraba a la segunda que no iba a tener nada con Jesús después del programa porque le conocía de sobra, y aunque Stefany se negaba a creerlo, parece que los acontecimientos que se suceden le van a terminar dando la razón. ¿Se irá Jesús con Marina, solo... o con uno de sus nuevos amores?

Habrá lágrimas

Además las últimas hogueras de confrontación, donde las parejas podrán poner toda la carne en el asador antes de finiquitar su estancia en el reality, podremos ver cómo las parejas reciben las cartas que sus novi@s les dejaron escritas al comienzo del programa, y mientras a unos les dará la risa, a otros les removerá la conciencia y a otros, directamente, les hundirá en la miseria...

