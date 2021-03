Marta Peñate ha confesado que se lo ha pasado pipa en 'Sola/Solo', y ha enseñado las cosas que se ha 'llevado de recuerdo'

¿Quién no se ha llevado alguna vez, por ejemplo, algo de un hotel en el que se ha alojado? Una toalla, un jabón, una pieza de decoración pequeñita... cualquier cosa nos vale para tener un recuerdo de esas vacaciones maravillosas en algún lugar del mundo, y aunque no está bien hacerlo, hasta los famosos se han unido a esa (fea) manía. ¿La última que lo ha confesado? Marta Peñate, que no se ha referido precisamente a hoteles, sino que ha revelado que ha robado algo ¡en casi todos los realities en los que ha estado!

Marta ha aprovechado su primer vídeo de MTMad tras salir del reality 'Solos' junto a Tony Spina para contar algunos secretos que sus seguidores tenían ganas de saber, y sí: la canaria ha enseñado TODO lo que se ha llevado tanto de 'La casa fuerte' como de 'Solos' (y es que parece que se ha aficionado a este cuestionable hobby de llevarse cosas después de pasar por 'GH 16' y 'la isla de las tentaciones', programas de los que no ha enseñado nada...).

Hay que decir, ante todo, que sus robos realmente serían hurtos, porque son sólo pequeños detalles. De 'La casa fuerte' ha enseñado su banda de residente, el libro 'Memorias de una geisha' ("Me daba pereza comprarme un libro del que sólo me quedaban 100 páginas", ha asegurado) y uno de los telegramas que le hicieron llegar con instrucciones de la organización, concretamente el que le avisaba de su cita sin cámaras con Albert, además de una taza con una frase muy especial: "Todo pasa por algo".

Mediaset

En 'Solos' tampoco ha querido tirar la casa por la ventana, así que de recuerdo tan sólo se ha llevado un sobre con instrucciones de la organización, y también ha podido llevarse una agenda con la 'M' de Marta, que dio para mucho cachondeo: "Cuando la vio Noel, dijo que si le daba la vuelta era una W, y cuando la cogía del revés me llamaba Wendy", ha recordado entre risas. ¿Cuál será el siguiente reality por el que pase? Que se preparen los de atrezzo, que alguna cosa desaparecerá...

