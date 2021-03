Brad y Angelina se separaron en 2016, y desde entonceshan mantenido una guerra por sus hijos

La actriz podría ahora dinamitar la imagen pública de su exmarido.



Han pasado casi 20 años desde que Angelina Jolie y Brad Pitt se conocieran en el rodaje de 'Sr. y Sra. Smith' y el amor surgiese entre ellos. Por aquel entonces, el actor mantenía una relación sentimental con Jennifer Aniston, la novia de América que se vio dinamitada con la entrada de la belleza exuberante de Jolie en su vida. Sin embargo, esta idílica relación a la que hasta llegó a bautizar con un nombre 'Brangelina' terminó de saltar por los aires después de 10 años de intenso amor, dos años como matrimonio y seis hijos en común. Y ahora, la actriz parece estar dispuesta a dar la última estocada contra el que fuera su marido y Angelina Jolie amenaza con denunciar a Brad Pitt por violencia doméstica.

Cuando parecía que entre ellos estaba todo resuelto y parecía que por fin habían llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos, un nuevo capítulo se abre en este complicado divorcio. Según apunta el medio US WEEKLY Angelina Jolie habría presentado en la corte de Los Ángeles una serie de documentos con los que mostraría "nuevas pruebas y documentación que demuestran violencia domestica". Según el medio antes citado, los abogados de Angelina Jolie aseguran que tienen nuevas pruebas y documentos que demuestran tanto los abusos físicos y verbales como el comportamiento violento del actor.

Y en esta nueva batalla judicial entre Brad Pitt y Angelina Jolie, la actriz y directora de cine podría contar con el testimonio de sus hijos. Uno de ellos podría testificar sin problemas al ser mayor de edad, Maddox de 19 años estaría dispuesto a dar su testimonio si el juez así lo precisase. Y aunque el exmatrimonio siempre ha alegado que quiere mantener a sus hijos al margen de sus problemas, este caso podría ser una excepción.

