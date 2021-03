La pequeña Giorgia aún no ha nacido y ya es la niña más querida del mundo para Ivana Icardi y Hugo Sierra. La pareja está feliz por el embarazo y no dejan de demostrarlo en sus redes sociales, tanto es así que Ivana ha querido celebrar, ya, el Día del Padre con Hugo (que ya es papá de Martín, hijo que tiene con Adara Molinero) pero todavía no con ella. Sin embargo, la ex superviviente tiene claro que será el mejor de los papás. "Feliz día a todos los papás 🤍 en especial al de mi chiquitina @hugomartin_sierra ✨ te amamos 👨‍👩‍👧", le escribe junto a una imagen en la que presume de barriguita por primera vez.



Hugo no ha dudado en lanzarle piropos a su chica, y a su pequeña: "Hermosa la mamá y hermosa nuestra pequeñita mimosa 🥰".

Ivana está ya de casi 22 semanas y así luce embarazo, con un vestidito corto animal print y un abriguito camel, y cómo no, acariciando su tripita con cariño. Está claro que a la pequeña no le van a faltar mimos de sus papás, ¡están deseando conocerla! La pareja daba la feliz noticia con una publicación en la que mostraban la ecografía de la bebé e Ivana escribía: "Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida". ¡Enhorabuena futuros papis!

