Bea Retamal y Dani G se han liado en el pisito (y ella tenía novio...): "La he liado parda"

Bea Retamal y Dani G llegan a 'Solos' ¡convertido en una guardería! Los nuevos concursantes del reality han FLIPADO nada más atravesar la puerta: el pisito se ha convertido en una guardería, y tendrán que vivir como niños...

El tonteo entre Dani G (a quien conocimos en 'La isla de las tentaciones' y seguimos su 'romance' con Marta Peñate) y Bea Retamal, estaba siendo evidente en 'Sol@s'. Desde que se convirtieran en habitantes del pisito no han parado de compartir momentos cómplices, y aunque ella tiene novio esperándola fuera del 'reality', se ha dejado llevar... y mucho. “Estoy haciendo lo que me sale de dentro, pero acabo de liarla parda”, declaraba. Pero, ¿Qué ha hecho para liarla parda? ¡Besarse con Dani! Y no, no ha sido durante un juego. Bea y Dani se han comido a besos... ¡En la cama! Ambos han demostrado que lo suyo sobrepasa las barreras de la amistad y mientras las cámaras de ‘Sol@s’ les grababan, se daban un primer beso cargado de cariño y romanticismo.

“Mi madre me había pedido que tuviera respeto y este no es ningún respeto, Dani”, decía Bea muy preocupada tras besarse. “Voy a recoger mis cosas de Valencia antes de que le prendan fuego”, añadía.

Sin duda, podemos hablar claramente de que Bea ha sido desleal a su chico. ¿Cómo se lo habrá tomado él? ¿Será ya su ex novio? ¿Estamos ante el inicio de una nueva relación amorosa?

Parece que Bea lo tiene claro: “Yo no pienso con la cabeza. Mi relación estaba rota, porque yo era consciente de que estaba rota”, decía Bea. “Solo quedaba que yo decidiese o él se cansara y no volviera… Pero hay cosas innecesarias como las que acaban de pasar”.

