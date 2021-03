Ha llovido mucho desde que Amor se convirtió en una de las protagonistas indiscutibles de 'Gran Hermano', desde entonces se quedó en nuestras vidas gracias a sus colaboraciones en televisión y su influencia en la red. Pero Amor Romeira no es una 'influencer' cualquiera... Conoce muchísimos secretos de los famosos, no duda en contarlos, es sincera y sobre todo 100% auténtica, sin tapujos ni secretos para sus seguidores. Quizá por eso ha conseguido hacerse con más de 400 mil seguidores. La última demostración de autenticidad y sinceridad es que ha confesado el 'secreto' de su CULAZO. Y no, no es matarse a sentadillas.



"Podría decir que me mato a sentadillas para tener este culo (como hacen muchas). Pero la verdad es que me transferí mi propia grasa al culo con una Lipotransferencia. Paaaaaaam 💣💥🔥", escribe en sus redes sociales junto a una foto en la que presume de pompis. Unas palabras muy aplaudidas por sus seguidores, que no quieren sentirse engañados con ella como sucede con otras 'influencers' que aseguran tener cuerpazos de infarto por suerte o por mucho ejercicio, cuando en realidad es resultado de retoques estéticos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde la Asociación Española de Cirugía Estética explican que "se trata de un procedimiento quirúrgico que permite transferir la grasa de áreas en las que exista un exceso, como muslos, abdomen o espalda, e inyectarla en las zonas del cuerpo en las que se desea una corrección de volumen, ya sea por motivos de reconstrucción o por estética".

Sus seguidores se han deshecho en halagos para ella: "Te quedó super bonito", "es tu dinero y tu cuerpo así que olé", "hermosa". Y ya algunos hasta le preguntan si duele mucho para animarse a hacerlo, y ella ha dejado muy claro que "no".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io