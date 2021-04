Lara Álvarez se pasa a la música. 'Juntos’ es el tema que la copresentadora de 'Supervivientes' interpretará junto a Beatriz Luengo y Yotuel Romero. Se trata del himno para la Eurocopa de fútbol, que se disputará este verano y que emitirá Mediaset. Y, al parecer, lo grabó antes de marcharse a Honduras. "No puedo entrar en detalles. Ya habrá momento para contarlo y entenderéis la emoción que la música causa en mí", comentó en la rueda de prensa del reality.

Lara Álvarez no es nueva en el mundo de la música. En 2006 se hizo muy popular la canción y el vídeo del ficticio grupo Happiness, nacido para una campaña publicitaria y del que ella formaba parte junto a tres actores. El estribillo, recordado aún, decía: "Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio". Fue uno de los primeros trabajos publicitarios de la asturiana al llegar a Madrid. "Tuvo una repercusión brutal", ha reconocido.

"La música es mi pasión, el sueño de mi vida"

Y de que sigue cantando bien fuimos testigos hace cuatro años, cuando interpretó junto a Luis Fonsi el ‘Despacito’. Su dueto se hizo viral en las redes sociales. "La música es mi pasión, el sueño de mi vida. Vivo con música y la siento de una manera muy especial", confiesa tímidamente.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lo de dedicarse más en serio a esta faceta suya es otra cuestión: "Tengo mis temas, me encanta componer, tocar la guitarra… De pequeña di clases de solfeo, también tocaba el piano y canto en la ducha fenomenal (risas). Grabar un disco son palabras mayores". Habrá que estar atentos por si en alguna de sus conexiones desde la playa se lanza a deleitarnos con algún tema y uno de sus bailes…

Sus looks más 'hot'

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Una de las maravillas que cada edición nos brinda ‘Supervivientes’ son los looks de Lara Álvarez, y ya son siete años los que lleva viajando a Honduras con el reality. "Susana Garcillán (la estilista) y Anita Pajares (la peluquera y maquilladora) se fueron antes con las maletas", contaba la presentadora. ¿Con qué looks nos sorprenderán este año? Lo que es seguro es que Lara seguirá mostrando cuerpazo.

Su nuevo amigo

Redes

El nuevo chico de Lara se llama Pana, es instructor de surf y le conoció grabando la promo de 'Supervivientes'. "Soy la mujer que tiene más novios en España. Parece que la palabra amigo no existe…", se queja ella.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io