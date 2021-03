La situación en el apartamento de 'Solos' se ha puesto cada vez más tensa en las últimas horas, y es que después de que Bea y Dani hayan tonteado y hayan terminado besándose, la llamada del novio de Bea era inminente. Tras una noche de fiesta y ligoteo, la mañana siguiente prometía ser movida, porque Adrián Valenzuela hacía su entrada estelar a través del teléfono para pedirle explicaciones a su todavía pareja: "¿Estás bien? ¿Ya has conseguido lo que querías? No tienes vergüenza", entraba fuertecito el joven desde Valencia.

"He hecho lo que me ha apetecido", le ha dicho Bea sin cortarse, y es que durante la conversación ella ha asegurado que no entendía qué explicaciones quería, si ya sabía que su relación estaba más que muerta: "No tengo vergüenza, pero a lo mejor es lo mejor que me ha podido pasar para poder irme de tu lado, y lo sabes".

Bea, además, montaba en cólera cuando Adrián le decía que para hacer eso en 'Solos', podrían haber ido juntos a 'La isla de las tentaciones': "Eso es lo que tú querrías. ¡Y una mierda me iba a ir yo contigo a 'La isla de las tentaciones'! Y meterte a ti aquí (en la tele)... ¿por qué?".

"Tú sabes muy bien dónde estás y lo que querías. ¿No querías tele? Pues ya la tienes. Te faltan horas para abrir el conejo para que te vean. Pues abre un poquito el conejo", le reprochaba Adrián, que además añadía un comentario de lo más machista: "Quien es golfa, muere golfa". "Eres tonto, tío, no escuchas. Soy un zorrón y una perra del infierno", apuntaba ella. "No te preocupes, Beatriz, que yo solito no me voy a quedar". "Me da igual, por mí como si te vas de putas esta noche. Lo nuestro ya estaba muerto, si yo hubiese estado bien contigo, esto no lo hubiese hecho".

Entre gritos, lágrimas y reproches, los dos se han dicho grandes barbaridades en una conversación que acababa con Adrián diciéndole que no se había puesto en su lugar, pero Bea no estaba de acuerdo: "Claro que me he puesto, pero he hecho lo que me ha salido igual que hubieses hecho tú".

