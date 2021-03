Un comentario a Carlota Corredera desencadenó toda una polémica, pero ahora Itziar ha dejado claro cómo está con la presentadora

La actriz ha hablado para 'El trono de sensaciones' y se ha mojado en todos los temas

La actriz Itziar Castro, a pesar de la pandemia, está en un momento bonito de su vida: el trabajo no le falta (se acaba de permitir el lujo de decir que no, otra vez, a 'Supervivientes'), y ahora además acaba de sacar un libro de poesía, 'Con el corazón por delante'. Itziar está que no para, y ha querido aprovechar su 'promo' para pasar por el programa de 8TV 'El trono de sensaciones', presentado por Jordi Anjauma. La actriz se ha mojado en todo, desde sus proyectos o las recientes polémicas de otras compañeras actrices hasta la política, pero sin duda unas de sus palabras más esperadas eran su 'rifirrafe' con Carlota Corredera.

Hay que recordar que en el verano de 2019, Itziar dejó planchada a Carlota Corredera en medio de un photocall cuando, después de perder 60 kilos, la actriz la llamó 'gorda' con toda la naturalidad del mundo, y ahora, en este programa, Itziar se ha explicado: "Carlota no se ha tomado nada mal de lo que yo haya podido decir, y yo dije aquello porque las gordas seguiremos siendo gordas aunque adelgacemos, porque es una cosa que ha estado ahí y hemos vivido con ello. Carlota es maravillosa y nos llevamos muy bien", ha zanjado.

El trono de sensaciones

De otras compañeras de profesión tampoco se ha cortado al hablar: preguntada por el enfrentamiento de Najwa Nimri hace unos días con la prensa, ha sido clara: "Todos somos humanos y nos podemos equivocar, no fue correcta la reacción de Nawja Nimri, pero a veces la vida te lleva a lugares que no esperas. Los periodistas querían hacer su trabajo y ella irse", mientras que los comentarios que recibieron hace unos días en los Goya compañeras como Marta Nieto y Daniela Santiago los ha tenido de tachar de lo que son, muy machistas: "Soy amiga de Daniela y de Marta Nieto, y es muy habitual que se escuchen los comentarios machistas, aunque no es habitual que los pille un micro. Daniela ya lo ha dicho: no es puta, es actriz, y que por llevar tatuajes no la tienen que cosificar, aunque nos cosifican a todas: unas por guapas, otras por gordas... pero es así, es la típica conversación de bar, y nos queda mucho para que España deje de ser machista".

En política no se casa con nadie

Itziar siempre se ha caracterizado por no tener filtros a la hora de expresar sus ideas y opiniones, y esta vez no iba a ser menos. Confesó que la mayoría de sus compañeros de profesión "son rojos", pero también conoce a actores y directores "de la Movida" que no han querido trabajar en Cataluña por el tema del independentismo, pero ella prefiere no casarse con nadie: "Yo no siempre voto al mismo partido. Yo veo, comparo y soy muy crítica".

Itziar, además, ha sido benevolente por su relación con el partido del actual Gobierno u opina, por su experiencia, que son muy cercanos y que están muy interesados en los problemas reales del pueblo, mientras que con otros, como Vox, ha preferido morderse la lengua: "Cada vez que escribo algo, los de Vox y sus amistades me critican. Un partido político como Vox que quiere coartar la libertad y los derechos humanos es peligroso", ha sentenciado.

