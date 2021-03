Muchos y muchas pueden pensar que Estela Grande, con los lookazos que se marca en sus redes sociales (podrá caer mejor o peor, pero la chica tiene estilazo), tiene un armario kilométrico al nivel de Chiara Ferragni, pero para nada: la ex de Diego Matamoros ha enseñado, tras muchas peticiones de sus seguidores, su armario... y lo cierto es que quizá, sorprendentemente, muchas de nosotras ¡tengamos más ropa que ella!

Estela ha abierto las puertas de su armario para enseñar que, tras una buena limpieza, guarda muchos jerseys y camisas, algunos pantalones, ropa de deporte, unas cuantas faldas y poco más, y es que para ella su fondo de armario es sólo lo esencial. ¿Cómo lo hace entonces para que parezca que nunca repite? Fácil: con los complementos.

En una casa pequeña como la suya (ya dijo hace unos días que estaba buscando un piso más grande), almacenar puede ser un gran problema, y Estela ha encontrado la fórmula mágica para guardar más cosas sin ocupar mucho espacio. ¿Cómo? Con el canapé de debajo de su cama: ahí es donde guarda sus grandes tesoros: bolsos de Prada, Dior o Karl Lagerfeld; zapatos de Saint Laurent o Jimmy Choo... ¡Menudo arsenal!

Su tesoro mejor guardado

Para muchas, el tesoro del armario quizá podría ser su bolso saddle de Dior o el siempre agotado re-Edition 2005 de Prada, pero para ella lo mejor de su armario es, sin duda, ¡la cajonera! Muy vintage, Estela ha querido contar la historia que esconde, y es de lo más especial (además de ser el sitio donde guarda su ropa interior): "Era de mi abuelo, y cuando murió me la quise quedar yo. Aquí guardaba él su ropa", ha contado con un tono muy melancólico. Vamos, que se podrá mudar 1000 veces, pero esa cajonera seguramente irá a donde vaya ella para el resto de su vida... ¡Qué detalle tan bonito!

