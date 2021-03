Fortu estrena su nuevo retoque estético. El cantante está hecho un chaval. El próximo 23 de abril cumple 67 años, pero el artista tiene la suerte de seguir con la energía de un adolescente. Desde que se declaró la pandemia vive en Almería, pero no dudó en viajar a Madrid con su madre y su novia para someterse a un levantamiento de párpados en la clínica Livet.

Hace un par de años, Fortu se sometió a un trasplante capilar en esta misma clínica y quedó encantado. Ahora se ha operado los párpados para mejorar su mirada. Hablamos con el cantante y nos cuenta cómo se encuentra.

"Con lo que me han hecho he pegado un cambio"

Fortu ¿Cómo te encuentras?

Fenomenal, encantadísimo. Quieras que no estoy en una edad en la que se te empieza a caer todo (risas), y con lo que me han hecho he pegado un cambio. Se puede ser heavy y coqueto. Y yo lo soy mucho.

Gema Checa HEARST

Fuiste a la clínica en familia.

Sí, con mi chica, Yoli, y con la Mari, mi madre, que se ha convertido en toda una influencer en la pandemia. Hemos hecho un canal de YouTube y hacemos recetas. Nosotros vivimos ahora en Almería, pero el cirujano me pidió que trajera a mi madre. No sabes el cariño que le tiene todo el mundo. Se quedó viuda hace un año y esto le está dando la vida.

YouTube. Es una manera de reinventarse, porque la música está difícil ahora...

Sí, en vez de estar llorando por las esquinas y cabreado, este proyecto ha sido para mí una vía de escape.

Supongo que echarás de menos el escenario.

Muchísimo. Menos mal que empezamos a ver un poquito la luz y se están moviendo los conciertos.

¿Volverás a la tele?

A mí me encantaría, aunque reconozco que me equivoqué al entrar en ‘Gran Hermano’. Pero, bueno, a lo hecho pecho.

