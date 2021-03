Elettra Lamborghini llevaba 15 días luchando contra la enfermedad

Ni siquiera la pandemia frenó su boda con el DJ Afrojack en septiembre de 2020

Tener fama y dinero no significa nada cuando el enemigo común es un virus, y si no que se lo digan a la cantante Elettra Lamborghini. La italiana, que se dio a conocer en nuestro país gracias a 'Super Shore' y luego a 'GH VIP 5', contó a principios de marzo que se había contagiado con el coronavirus, y aunque lo ha pasado con síntomas leves, ahora que por fin ha dado negativo ha confesado cómo lo ha pasado realmente encerrada en una habitación durante casi 15 días completamente sola.

Para una persona acostumbrada a estar viajando por el mundo entre grandes eventos y siempre estar rodeada de gente, verse de pronto en una habitación pasando una enfermedad que no sabe cómo acabará, ha hecho que Elettra se haya sentido completamente indefensa y llena de miedo cada día, y así lo ha contado en su último post de Instagram: "Cuando te enteras de que has dado positivo, el mundo se derrumba", ha contado, y es que ni siquiera el hecho de haber realizado todo lo posible para no contagiarse, ha evitado que cogiera el virus.

"Yo personalmente en cuanto me enteré lloré todo el día [...]. ESTÁS MAL, mental y físicamente ... te sientes extraño, y sobre todo estás solo y te enfrentas la enfermedad SOLO... las horas y los días nunca pasan. Te deseo de todo corazón que no lo cojas, y quien ha tenido muy pocos y leves síntomas te dice: no es agradable y no es broma. Podría volver a aparecer", explica Elettra junto a varias fotos y vídeos de su aislamiento, que ha compartido día a día en Instagram para sus más de 6 millones y medio de seguidores.

De hecho, fue el pasado 11 de marzo cuando confesó, por fin, que llevaba 4 días encerrada tras haber tenido algunos síntomas y, finalmente, dar positivo. Entonces se mostraba fuerte, pero al cuarto día se le empezó a hacer muy pesado: "Hace 4 días, 7 horas y 9 minutos que no hago twerking. He cogido el COVID", confesaba la cantante triste pero con algo de humor.

El susto que se ha llevado, sin duda, no lo va a olvidar, y es que estar pendiente de no empeorar, cuando todavía no se sabe a ciencia cierta qué hace que el virus afecte más a unas personas que a otras, se le ha hecho muy cuesta arriba, y ha sido un momento muy duro en el que ha visto que la vida podía escurrírsele de las manos: "Protégete. Salí de esta sana y salva y no se lo contagié a mi familia, así que agradezco al Señor por este inmenso regalo. Cada día más en esta tierra siempre es un regalo. Ahora solo quiero abrazar a mi macho (así llama a su marido) y ver a mi ángel de ojos azules (su caballo Dadi) y volver a la vida. Gracias por todo esto", se despide.

