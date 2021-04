Isabel Pantoja podría seguir los pasos de Rocío Carrasco. La noticia de su vuelta a televisión con otro talent musical para Mediaset ya causó revuelo, y ahora Isabel Pantoja se estaría planteando contar su verdad al estilo de la hija de Rocío Jurado como podrás leer en el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en tu kiosco.

Al parecer, la madre de Kiko Rivera estaría negociando con este grupo audiovisual para contar su verdad en un formato similar a la docuserie de Rocío Carrasco, según 'Vanitatis. Parece que la tonadillera se ha quedado impactada con el efecto del programa, considera que comparte con Rocío ser objeto por parte de la opinión pública de una imagen equivocada y que un espacio similar podría solucionarlo. Este trabajo le permitiría limpiar su imagen y responder a los ataques que comenzó Kiko desde los especiales 'Cantora, la herencia envenenada'.

Kiko: "Ya me esperaba que mi madre tuviera la intención de hacer un docureality"

Esta decisión no pillaría por sorpresa al DJ, que ya ha ofrecido su opinión al respecto. Fue durante la entrevista que le realizó a Belén Esteban para su programa 'En casa con Kiko', de Twitch: "Ya me esperaba que mi madre tuviera la intención de hacer un docureality como la hija de Rocío Jurado. Ella va a contar lo que quiera. Está en todo su derecho”. Y añadió con sorna: "Me alegra que quiera hacer cosas, eso significa que está viva y no está encerrada".

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gtres

Sorna sí, porque no parece que le haga mucha gracia en realidad que la cadena ahora pueda extender la alfombra roja a su madre: "Antonio David es el nuevo juguete roto de Mediaset; le están lapidando”, ha dicho en una entrevista para Radio Marca. ¿Juguete roto... como él? Sobre la participación de Isabel Pantoja en el talent 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', asegura: "Me alegro muchísimo de que vuelva a Mediaset porque así tendrá dinero para pagar lo que me debe. Aunque reconozco que no creo que lo haga".

Isa Pantoja también está de acuerdo en que su madre hablase. "Me parecería perfecto que mi madre se animase a contar su verdad. Yo siempre he dicho que las personas, de tanto callar, aguantando que se digan ciertas cosas y tal, al final no están bien".

A continuación, repasamos algunos de los 'momentazos' que Isabel Pantoja ha protagonizado en Mediaset y que seguro tendrían un hueco en su docuserie.



Campanadas 2012

T5

Así comenzaba a trabajar con Mediaset. Tras la participación de Kiko Rivera en 'Supervivientes 2011' y que la cantante fuera a recibir a su hijo al plató, Isabel Pantoja cumplía su sueño de dar las Uvas desde la Puerta del Sol. Tuvo de compañeros a Jorge Javier Vázquez y a su hijo, cuyo caché superó con creces, dicen. Ese día, la artista le dio a Kiko Rivera una medalla que perteneció a su padre, el fallecido Francisco Rivera, Paquirri. Luego, dice Kiko, se la quitó...

Supervivientes 2019

Productora

Tras entrar en la final de 'GH DÚO' para contarle a su hijo, Kiko Rivera, que se iba a Honduras, fue la estrella indiscutible del reality de supervivencia. Se rumoreó que cobró 800.000 € por los dos meses que estuvo en el reality, donde coincidió con Chelo García-Cortes, las Azúcar Moreno, Carlos Lozano… y Omar Montes, que ganó; él evitó que se fuera unas cuantas veces. Abandonó alegando problemas de salud, pero un año después lo negó: “Que no, que yo no me puse mala”.

Idol Kids

Hearst

En febrero de 2020 se había confesado con Carlos Sobera en 'Volverte a ver' y la pudimos ver en este talent infantil con Jesús Vázquez como presentador y Edurne y Carlos Jean como compañeros en el jurado. Se estrenó en septiembre de 2020 y acabó a finales de ese año. Ahora vuelve con otro talent musical, que está en proceso de casting.

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io