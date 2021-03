Un divorcio nunca es fácil, y menos si hay supuestos episodios de malos tratos en la familia, como es el caso de Angelina Jolie y Brad Pitt. Desde que la pareja decidiera separarse en 2016, la guerra ha sido continua, no tanto por las pertenencias de cada uno, sino por la custodia de los hijos. Por el momento, uno de ellos, Maddox, ya está fuera del 'pack', y es que el joven tiene ya 19 años y además estudia nada menos que en Corea del Sur. Y precisamente él tras vivir con Brad gran parte de su vida (fue adoptado por ella en 2002 en Camboya, pero en 2006 Brad también quiso hacerle hijo suyo legalmente), ha decidido ahora testificar contra su padre.

Angelina consiguió recabar pruebas para demostrar que ella y algunos de sus hijos habían sufrido violencia doméstica por parte de Brad, especialmente durante un infame vuelo de avión de Francia a EEUU. La noticia dio la vuelta al mundo cuando la actriz lo contó, y es que se supone que allí Brad habría bebido más de la cuenta, se encaró con Angelina en medio de una disputa familiar, Maddox se interpuso y acabó siendo él el que recibió los supuestos golpes. Y, al parecer, no habría sido la primera vez. Por eso, "Maddox ya ha dado testimonio como adulto en la disputa de custodia en curso y no fue muy halagador para Brad", según apuntan desde el medio UsWeekley.

La relación entre Maddox y su padre es cada vez más fría, hasta el punto de que llevan años sin hablarse. Tanto es así que, según una fuente cercana a la familia, "ya no usa Pitt como apellido en los documentos que no son legales, y en su lugar emplea solamente Jolie", llegando incluso a plantearse quitarse el apellido del acto legalmente. Una decisión con la que ni siquiera la propia Angelina estaría de acuerdo.

La artista ha intentado por todos los medios conseguir la custodia completa de todos los demás hijos que tiene en común con Brad. De hecho, ya lo intentó en una demanda anterior acusándole de abuso contra sus hijos, pero aquello no prosperó por falta de pruebas y fue absuelto. Ahora, quizá, con el testimonio de Maddox y el resto de menores, esa situación cambie, y Angelina pueda, por fin, respirar tranquila.

