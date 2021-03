Violeta Mangriñán ha revelado otro problema de salud que sufrió en 'Supervivientes 2019', además del que le obligó a abandonar

La influencer ha contado también otros secretos del reality que vivió en primera persona

No te pierdas la lista completa de concursantes de 'Supervivientes 2021'

'Supervivientes' es, probablemente, uno de los concursos más duros de la televisión, y algunas, como Violeta Mangriñán, lo pueden corroborar. La ex concursante, preguntada por sus seguidores, ha confesado algunos secretos de su edición a través de sus redes sociales, una edición que ella tuvo que abandonar por problemas en la vesícula y que necesitaban tratamiento en España de forma urgente.

Aún así, y con todas las vicisitudes que le tocó vivir, Violeta guarda muy buen recuerdo del reality, aunque lo que no le hizo tanta gracia, y que ha revelado ahora, fue el hecho de que se le retirara la regla ¡durante 6 meses! "Yo al tuve poco antes de empezar, y el resto del programa ya no la tuve, pero es algo que nos pasa al 90% de las que vamos allí", ha contado. Un problema que se alargó en el tiempo: "Entre que se me reguló después y no, estuve casi 6 meses sin ella".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin absolutamente nada durante todo el programa

Sus seguidores han querido saber más sobre cómo se vivía en la isla cuando las cámaras no grababan, como por ejemplo cómo vivían los fumadores: "Se aguantaban. No había comida, pues tampoco tabaco", ha dicho rotunda, aunque sin duda lo que más preocupaba a sus seguidoras era el tema de la depilación: "Cuando estás allí, el tema de los pelos pasa a un segundo o incluso tercer plano. Yo tenía un bigote como un palmo..." ha bromeado antes de añadir: "El primer día te dan una cuchilla que te tiene que durar todo el programa, pero al siguiente ya se te ha oxidado, así que es como si no te dieran nada".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io