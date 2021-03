Orlando Bloom y Katy Perry son una de las parejas más envidiadas por detalles como este

El actor acaba de confesar que le encanta el sexo, y que actualmente no tiene suficiente con la cantante, aunque hay un motivo evidente

¿Están Orlando Bloom y Katy Perry ya en ese punto en el que la pareja deja de tener sexo? A pesar de ser jóvenes (él tiene 44 años y ella 36), el actor ha dejado caer en una reciente entrevista para la publicación The Guardian que hacer el amor es uno de sus hobbies favoritos, y que siempre que pueden él y Katy tienen su momento de intimidad... pero últimamente "no lo suficiente", según ha contado. Pero claro, cuando entras en materia, todo se entiende: "Acabamos de tener una hija", ha explicado, refiriéndose a la pequeña Daisy Dove, que llegó al mundo el pasado mes de agosto, así que quizá sea pronto para que Katy tenga ganas de 'retozar'...

Bloom no bromeaba cuando aseguraba que nunca tiene suficiente sexo con Katy, aunque es precisamente ahora cuando tiene el tema bajo control, porque antes de conocerla tenía incluso "demasiada actividad", y cree que por eso no le funcionaba ninguna relación. por eso, siguió el consejo de un amigo de dejar tener tantos encuentros esporádicos con mujeres, en centrarse en sí mismo y entregarse al celibato durante nada menos que 6 meses: "Fue una locura. No creo que sea saludable. No creo que fuera aconsejable. Hay que mantener el movimiento ahí abajo", bromeaba en una entrevista anterior para The Sunday Times.

El actor de 'El señor de los anillos' o 'Piratas del Caribe' siempre ha presumido de tener un gran sentido del humor, y también contaba hace varias semanas en The Graham Norton Show algunos detalles de su vida privada, como que siempre le canta a su hija canciones que contengan la palabra 'daddy' ('papi') porque quiere que esa sea la primera que pronuncie (aunque él mismo sabe que Katy canta mejor que él y quizá su hija ya se haya dado cuenta) o que los amores de su vida, en orden, serían Daisy, Flynn (el hijo de 10 años que tiene con la modelo Miranda Kerr), Mighty (su perro, que falleció el pasado verano) y "ah, por supuesto, Katy", apuntaba con sentido del humor.

