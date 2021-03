Bea Retamal sorprendía hace unos días dándose su primer beso con Dani G. Los concursantes de 'Sol@s' han tenido desde el principio mucha complicidad que se empezó a hacer muy evidente con el paso del tiempo. Finalmente, los dos terminaron comiéndose a besos bajo las sábanas y compartiendo numerosas caricias. Ahora, la ex concursante de 'GH' ha decidido sincerarse con Marta Peñate y desvelar la razón por la que ha terminado dejándose llevar y siendo infiel a su chico y ha explicado cómo se encuentra en estos momentos.

"Estoy bien porque sé que era lo que tenía que pasar para poder salir de la relación", ha comenzado explicando. Bea Retamal ha recalcado que creía que era necesario que ocurriese algo muy fuerte que pudiese doler para que la relación que tenía se cortase de raíz. Unas palabras con las que Marta Peñate se ha sentido muy identificada, y es que ella llegó a la misma conclusión en 'La isla de las tentaciones' y...¡con el mismo chico! "Si quieres salir de una relación tóxica llama a Dani", ha bromeado la ex de Lester.

Marta Peñate le ha animado y le ha recalcado que no debe tener miedo por ser criticada por lo que ha hecho. Además, le ha confesado que una de las cosas que más le impactó fue ver la fuerte pelea que Bea y su chico protagonizaron después de que ella se diese su primer beso con Dani. "Lo sacaba poco en mis redes hablando porque yo sabía lo que tenía en casa, sabía que no estaba bien", ha reconocido la participante de 'Sol@s'.

Bea tiene claro que lo que ha hecho no está bien y ha explicado qué es lo que más le preocupa de todo lo ocurrido." Lo que me preocupa es que sé que no era sitio para hacerlo o que a lo mejor antes tendría que haber llamado para decir lo que le estaba pasando", ha indicado. Sin embargo, está segura de que ha sido lo mejor para los dos, ya que, según ha contado ella misma, ambos han intentado poner fin a su relación en varios ocasiones sin éxito.

