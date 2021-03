Uno nunca sabe lo que le depara el futuro, y si no que se lo digan a la presentadora Ellen DeGeneres y a su mujer, Portia de Rossi. El pasado viernes, la pareja se encontraba tan a gusto en su casa de Los Angeles, preparada para un tranquilo fin de semana, cuando, hacia las ocho de la noche, Portia comenzó a sentirse mal, y todo desembocó en un ingreso hospitalario con fuertes dolores. Así lo contó este lunes la propia Ellen en su programa, 'The Ellen Show', que sin dejarse un detalle, y sabiendo que la cosa al final no revistió mayor gravedad, tiró de su característico humor para relatarlo.

"¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? ¿Bien? ¿Alguno ha acabado en urgencias para operar a su mujer de una apendicectomía? ¿Nadie?", empezaba diciendo, y es que Portia tuvo un pequeño susto de salud que acabó en ingreso hospitalario. La presentadora lo relataba sí: "Eran sobre las ocho de la noche y Portia de repente me dijo que no se encontraba bien, que se iba a dormir, y a mí me pareció raro, porque era muy pronto, ya que nosotras nos solemos acostar sobre las 20:30", bromeaba. Tras tomar sus pastillas para dormir, Ellen se acostó, pero al rato Portia se levantó para ir al baño, y al ver que no volvía, Ellen le preguntó si iba todo bien: "Sólo la oía murmurar, y cuando me acerqué estaba en el suelo a cuatro patas retorciéndose de dolor". "Le pregunté si estaba bien, y me dijo 'sí, estoy bien', así que le dije 'bueno, estarías bien si estuvieras jugando al Twister, pero no lo estás, estás tirada en el suelo", añadía.

La cosa, al final se complicó: se acercaron al hospital y, tras hacerle una ecografía, los médicos determinaron que debía quedarse ingresada por una inflamación en el apéndice, pero que, debido a las restricciones por el COVID, no pudo acompañarla, sino sólo ir a recogerla cuando todo terminó: "Afortunadamente está bien y mejorando, y ya está en casa. Bueno, no toda ella, dejó allí el apéndice... pero lo he pedido para subastarlo. No, es broma, lo he pedido para venderlo en eBay", ha seguido bromeando. ¡Al menos está bien y se lo toman con humor!

