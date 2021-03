Chiara Ferragni ya es de nuevo mamá y ha colgado en sus redes sociales la primera foto de su pequeña. La joven influencer italiana ha compartido, a lo largo de estos meses, cada paso de su embarazo, enseñando orgullosa su tripita. Ahora ha querido presentar "en sociedad" a la pequeña Vittoria.'La nostra Vittoria', era la expresión que ha utilizado la guapísima mamá en su post de Instagram.

Ferragni ya es madre de un niño, Leo, que nació en la semana 37 tras tener que inducirle el parto a causa de un problema en la placenta. Este embarazo, sin embargo, ha sido diferente y Chiara no ha sufrido ningún contratiempo destacable. Las primeras fotos de Vittoria no pueden ser más tiernas. En las ecografías, sus padres, Chiara y Fedez comentaban que se parecía mucho al rapero. Es una monada de bebé. Tiene los ojos preciosos y unos grandes mofletes que dan ganas de pegarle un 'mordisquito'.

La influencer italiana y el rapero milanés Fedez se casaron en agosto de 2018. Fue en mayo de 2017 cuando el artista le pidió matrimonio a su chica con un impresionante gesto en el teatro Arena de Verona. El cantante, que celebró allí un concierto para diez mil personas, se subió al palco, proyectó algunas imágenes privadas de la pareja y le pidió matrimonio desde el escenario. "Sí", fue la inmediata respuesta de la joven.

Desde el comienzo de la relación, Chiara y Fedes se han convertido en una de las parejas con más tirón del 'show business' italiano. La firma Fendi, suele vestir a la familia. Dior es otra de las firmas que la invita la todos sus defiles e incluso le hace excursiones privadas. La italiana también fue de las primeras influencers en avisar a sus seguidores cuando una de sus colaboraciones es pagada. El hashtag #adv ya advertía a los followers de que se trataba de publicidad.

