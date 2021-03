Rosalía es una gran amiga de todas las Kardashian. Este vínculo con una de las familias más populares y conocidas por todos se consolidó hace casi tres años cuando la cantante empezó a estrechar lazos con Kylie Jenner. Desde entonces, las dos han mostrado en sus redes sociales la buena relación que tienen y, de hecho, no han dudado en "comerse a besos" durante una fiesta navideña, dejando claro que entre ellas existe una excelente amistad. Hasta ahora, la habíamos podido ver junto a ella o Kourtney, con quien también ha hecho gala de su buena relación. Sin embargo, ahora ha sorprendido mostrando el gran regalo que le ha hecho otro miembro de la familia.

En este caso, la encargada de sorprender a Rosalía con un bonito detalle ha sido...¡Khloé Kardashian! Parece que la joven se ha querido unir al resto de sus hermanas enviando un regalo a la cantante. La catalana ha sido la encargada de mostrar el gran ramo de flores que le había enviado. Un detalle que le ha encantado y con el que está muy agradecida.

Además, en la fotografía se puede ver un cesto con otros detalles que también podrían formar parte del regalo que Khloé le ha querido hacer llegar a la artista. Sin duda, un nuevo gesto con el que Rosalía demuestra que le une un vínculo muy fuerte a la familia Kardashian y es que parece que ha conseguido conquistar a todo el 'klan', convirtiéndose en un miembro más de la familia.

La cantante continúa triunfando tanto dentro como fuera de la música. De hecho, hace pocos meses podíamos ver cómo volvía a convertirse en viral gracias a la colaboración que hizo con Billie Eilish. Rosalía parece haber conquistado a todos con su arte y su personalidad encandilando a famosas como Belén Esteban, que ya ha hecho pública en más de una ocasión su admiración por la artista, o las Kardashian.

