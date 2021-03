Yoli Claramonte ha sufrido un accidente que casi le cuesta la vida, y se ha llevado un gran susto

La ex gran hermana y su chico, Jorge, esperan una niña para la que ya tienen nombre

A veces la vida tiene maneras muy macabras de darnos un susto para que nos demos cuenta de que necesitamos parar y tomar aire de vez en cuando, y si no que se lo digan a la ex gran hermana Yoli Claramonte. La valenciana está muy feliz con la espera de su segundo bebé, una niña, pero ha habido cosas que ha estado haciendo mal durante el embarazo, y una de ellas ha sido el hecho de no bajar el ritmo. Cuando una está embarazada cree que puede seguir haciendo la misma vida estresante porque no pasa nada, pero no es así, y Yoli ha aprendido la lección por las malas: a punto de tener un accidente de coche.

Ha sido en su último capítulo de MTMad, con el susto aún en el cuerpo y la cara desencajada, donde lo ha contado: "El día ha empezado normal, pero me notaba el cuerpo un poco raro, aunque tampoco le he hecho mucho caso. Me he subido al coche y yendo al colegio a llevar a Valeria, según he salido a la carretera he notado que me daba un bajón de tensión. Notaba que no veía bien, empezaron los sudores fríos de la muerte... Estaba en medio de la autovía y no podía parar, así que tuve que salir por una vía de servicio. Me daba bastante miedo porque iba en el coche con la niña", relataba.

Intentando pensar en lo que podría haber pasado, pero al final no pasó, al final pudo retomar el camino, pero al llegar a casa volvió a sentirse mal: "Paré diez minutos, me tomé unos caramelos y parecía que se me pasaba, pero al volver he sentido otra vez lo mismo. Os juro que nunca había sentido tanto pánico, y más llevando a la peque conmigo".

La propia Yoli, ya en casa, se lo ha tomado como una señal de su cuerpo: "Yo creo que mi cuerpo me está diciendo ‘Yoli, para’, porque yo ya estoy gordita, estoy siempre pendiente de Valeria, voy siempre en el coche de arriba para abajo como pollo sin cabeza… y yo de normal tengo la tensión baja, pero con el embarazo mucho más", se lamentaba.

Los consejos de su coach

Yoli da algunas veces a la semana clases con una coach deportiva especializada en embarazadas, y ésta, al enterarse de lo que había pasado, le daba el mejor consejo: "Dices que sí, pero no eres consciente de que tu trabajo más importante ahora mismo es que estás creando vida. Lo demás no importa", le decía, justo antes de decirle lo que tenía que hacer: "Coge tu agenda, y lo que no sea imprescindible directamente no lo hagas. A veces creemos que podemos con todo, y no", le echaba la bronca, aunque con cariño. A ver si Yoli es capaz de reorganizarse la vida, porque de lo contrario le puede salir bien caro...

