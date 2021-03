¿Se han casado en secreto Dorothy Collado y Jorge Javier Díaz?

Los dos fueron tentadores en 'La isla de las tentaciones' por separado, pero parece que el buen rollo surgió después del programa

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero con nuestros famosos nunca se sabe, y es que a veces son muy dados a gastarnos bromas a través de las redes sociales. ¿Los últimos? Nada menos que Dorothy Collado y Jorge Javier Díaz. Para quien no los recuerde, ambos estuvieron en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', e incluso ella llegó a tener muy buen 'feeling' con Pablo, pero la cosa quedó en eso. Después del programa, la pelirroja y el cubano tuvieron muy buen rollito. Tanto, que hasta nos preguntamos si estaban saliendo, y aunque nunca han sido claros... ¡ahora podrían haberse hasta casado!

Lo que leéis: ambos han sorprendido en las redes sociales con imágenes de una boda (menos de un año después de haberse conocido, pues el programa se grabó el pasado verano y se emitió en septiembre) en la que ella deslumbraba con un vestido blanco de la firma Yolancris y él con un traje azul oscuro combinado con tonos crema que le quedaba como un guante. "Os lo esperabais??? Surprise surprise", escribía él junto a las fotos, mientras que ella apuntaba "Hasta que no estuviéramos seguros de esto no queríamos exponer nada. 💝 Sorpresa".

¿Nos lo creemos? En las redes sociales sus propios seguidores aún siguen con la duda: unos les han felicitado por la noticia, mientras que otros creen que simplemente es una sesión de fotos para una publicidad... y lo cierto es que 'canta' un poco, porque han agradecido (con mención incluida en las redes sociales) a la organización, peluquería, maquillaje y hasta a los del champán. Vamos, que o les han regalado todo, o se trata de una colaboración en toda regla... y un detallito más: en las imágenes -demasiado posadas, por cierto-, no se ve invitado alguno... ¿encima se han casado en secreto? Tendremos que esperar a ver qué más cuentan...

