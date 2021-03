Lara Álvarez siempre ha sido una chica abierta al amor, y aunque el destino le dé palos en ese aspecto de su vida, ella no deja de intentar encontrar a su media naranja. La presentadora tiene una larga lista de conquistas, y mientras unos siguen siendo buenos amigos, otros han pasado a mejor vida (algunos, como Sergio Ramos, han rehecho su vida por completo con matrimonio e hijos), pero ella no se resigna a estar sola pudiendo tener a un buen hombretón a su lado, porque al final la vida en compañía siempre es más divertida. Ahora bebe los vientos por Pana, un instructor de surf al que ha conocido recientemente, pero ahora, tras tantos novios, ya sabe lo que quiere y lo que no a su lado. ¿Los repasamos?

LOS TIPOS FORMALES

Sergio Ramos (2012)

Agencias

El futbolista del Real Madrid fue su primer novio conocido. Tuvieron una relación de idas y venidas que no acabó demasiado bien. Por aquel entonces, el sevillano no llevaba barba ni tatuajes, sino melenita con mechas y un look bastante ‘pijeras.

Fernando Alonso (2014)

Agencias

El asturiano es un deportista diez, pero en el trato hay que reconocer que es bastante sieso. Lara salió durante dos años con él, hasta que, cuentan, el piloto le pidió que dejara ‘Supervivientes’ para seguirle por el mundo. Ella se negó, claro.



Andrés Velencoso (2019)

Gtres

El modelo catalán se gusta demasiado y a Lara no le terminan de cuadrar los tíos súper coquetos. La pareja intentó lo suyo en dos ocasiones, pero al final decidieron cortar por lo sano. “No me gusta hacer perder el tiempo a nadie”, confesó ella en aquella época.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

LOS TIPOS INFORMALES

Dani Martínez (2011)

Agencias

Se conocieron en la tele y a día de hoy siguen siendo súper amigos. Lo suyo no pasó de ser un roneo primaveral que no llegó a mayores. “A una isla desierta me llevaría a Lara”, le confesó Dani a Bertín Osborne en 2017.

Adrián Lastra (2014)

Agencias

El actor y la presentadora vivieron un amor de verano muy intenso. Meses después, Lara empezaría con Fernando Alonso. “Si la gente está feliz, que la gente haga lo que tenga que hacer”, dijo Lastra en 2015 cuando le preguntaron por Lara.

Román Mosteiro (2016)

Agencias

Después de romper con el piloto de Fórmula 1, la presentadora salió durante unos meses con este empresario gallego amante del surf, la guitarra y los animales. Ella se lo presentó a sus padres.

Edu Blanco (2018)

Instagram

Lara se enamoró de este empresario argentino durante la grabación de ‘Planeta Calleja’. Estuvieron juntos ocho meses. “Intensa y breve, pero para mí la historia de amor más bonita del mundo”, escribió él. ¿Se puede ser más elegante?

Dani Miralles (2019)

Agencias

La presentadora nos enseñó sus looks más deportivos y desenfadados durante la relación que mantuvo con este bailarín. Terminaron regular y se dejaron de seguir en Instagram.

Adrián Torres (2020)

Agencias

Lara cayó rendida ante el arte de este pintor malagueño, pero la historia no cuajó. “Estoy disfrutando como nunca de la vida”, llegó a confesar la asturiana el pasado verano. Olé, tú, sigue así.

EL NUEVO

Pana (2021)

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Así se llama el nuevo amigo de Lara. Es instructor de surf y le conoció grabando la promo de ‘Supervivientes’. ¿Aguantará su historia la distancia Madrid- Honduras durante tres meses? Desde luego Pana tiene todo lo que le gusta a Lara. Es un chico deportista, guaperas y con barba.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io