Lady Gaga se encuentra en pleno rodaje de 'Gucci', la película sobre la familia fundadora de la casa de moda

La cantante sufrió un duro varapalo mientras trabajaba en Roma por el robo de dos de sus perros

Tras su exitosa experiencia con ‘Ha nacido una estrella’ (o 'A star is born' por su título en inglés), por la que estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz (y al final se llevó el de Mejor Canción Original, así que ni tan mal), Lady Gaga vuelve a probar suerte, esta vez a las órdenes de Ridley Scott. La cantante protagoniza un thriller basado en el asesinato del nieto del fundador de Gucci a manos de su mujer. Y es precisamente a la asesina, Patrizia Reggiani, a la que da vida Gaga en esta historia de crimen, glamour y codicia, que se rueda en Italia.

Reggiani, conocida como la viuda negra de Italia, fue condenada por ordenar el asesinato de Maurizio Gucci, al que un sicario disparó cuatro tiros por la espalda en la puerta de su casa de Milán. Patrizia, que se hacía llamar Lady Gucci, pasó 16 años en la cárcel, los dos últimos por voluntad propia tras rechazar la libertad condicional, alegando que nunca había trabajado y que no iba a hacerlo. Lady Gaga está feliz con este proyecto, que promete ser un gran éxito y en el que ya la podemos ver con prendas icónicas de la gran firma de moda.

Los modelitos de Gaga

Los fans de la cantante y todos los que están pendientes de que se estrene este film (que si todo cuadra, y la pandemia no lo demora aún más, será en septiembre de 2021) no paran de alucinar con los looks de la cantante, y es que además de su caracterización de Patrizia, a la que se da un aire bastante importante, se han sacado looks icónicos del archivo de la casa de moda para esta grabación. Gaga, además de ser una de las estrellas principales, compartirá protagonismo con otros grandes de Hollywood como Adam Driver o Jared Leto.

Gtres

Gtres

Gtres

Gtres

