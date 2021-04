C. Tangana nos ha dejado sin palabras con su look. Está claro que el artífice de 'El Madrileño' triunfa en la música y que tiene un estilo propio, olé por él, pero no siempre acierta. Aunque cumple estrictamente con las medidas de seguridad, mascarilla incluida, la camisa, los zapatos y calcetines nos han dejado con la boca abierta.

Pero el artista no es el único que protagoniza nuestros horrores por los que ya han pasado Nicky Hilton y su pizza o Sarah Jessica Parker y su look imposible. Mabel Lozano, Cristina Medina o Cristiano Ronaldo tampoco han acertado con alguno de sus gestos.

Ángela Molina, un gesto de 'Goya'

Gtres

La mascarilla, que se suelta; el pelo, que se enreda; el marido, que va teniendo altercados con fotógrafas... Sí, Ángela Molina, entendemos tu cara que parece sacada de 'Saturno devorando a su hijo'

Cristina Medina 'in your eyes'

GTres

A ver cómo explicamos esto: Cristina Medina ya llama la atención, vamos que la actriz de ‘La que se avecina’ no necesita hacer cositas raras con su cara...

Mabel Lozano, no sin mi sombrero

Gtres

Mabel Lozano, con los pocos premios que da la Academia de Cine a directoras de documentales, ¿no crees que es una pena ponerse un sombrero y que no se te vea la cara, que nadie sepa quién eres?

Cristina Ronaldo ¿chulo yo?

Agencias

No entendemos que haya gente que diga que Cristiano Ronaldo puede ser chulo... ¡Ayyy lo que hace la envidia! Parece que por su cabeza pase un pensamiento tipo "Madre mía, es que me acuerdo de lo guapo que estoy cuando me miro al espejo y los labios solitos se me ponen besucones", podría ser lo que pensase.

C. Tangana con mascarilla pero un look imposible

Gtres

C Tangana le da un nuevo sentido a la palabra ecléctico: a los pies, una parodia peliculera de gangster; el traje de una señora mayor que va a entrevista de trabajo; finalmente, una camisa con la que no se habría atrevido ni Marc Ostarcevic en sus mejores (peores) tiempos...

