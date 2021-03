La tensión sexual entre Dani G. y Bea Retamal se hizo evidente desde el momento en el que ambos pusieron un pie en el pisito de 'Sol@s'. Desde el principio, los concursantes han hecho gala de su gran complicidad, un hecho que provocaba que al poco tiempo se diesen su primer beso pese a que ella tenía novio. Ahora, ambos han ido un paso más allá y han mantenido un encuentro de lo más fogoso bajo las sábanas. Parece que, pese a haber dicho en más de una ocasión que no querían tener sexo en el concurso, finalmente la pasión que existe entre ambos ha sido mayor y no han podido controlarse.

Todo ha empezado después de que ambos viviesen una 'erotic party' en la que ellos podían poner los límites. Una fiesta donde han protagonizado un baile de lo más sensual. "No voy a parar hasta volverte loco", le ha advertido Bea Retamal, y parece que al final todo se les ha ido de las manos.

A pesar de que horas antes la joven había asegurado que no iban a dormir juntos porque ella no quería rebasar los límites, finalmente ambos se han ido juntos a la cama y han terminado dando rienda suelta a su pasión. Tras esto, la ex gran hermana le ha advertido a Dani que esto había ocurrido una vez y que no volvería a pasar más. Toda una declaración de intenciones que él se ha tomado entre risas, y es que parece que el que fuese tentador de 'LIDLT' no está tan seguro de vayan a poder mantener las distancias.

Bea Retamal y Dani G. parecen estar cada día más seguros de lo que se está creando entre ellos y ya no dudan en dar rienda suelta a su pasión delante de las cámaras. Una actitud que seguro que no habrá gustado nada a la que era pareja de la ex gran hermana.

