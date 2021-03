Miley Cyrus saltó a la fama hace 15 años gracias a la serie Hanna Montana. Ahora, ha querido celebrar el aniversario de su estreno con una emotiva carta que ha conseguido conmover a todos sus seguidores. Escrita de su puño y letra y en un bonito papel morado en el que se puede leer el nombre de su personaje, la cantante ha querido recordar cómo fueron para ella aquellos primeros años en la televisión. "Hola Hannah. Ha pasado un tiempo, quince años para ser exactos, desde la primera vez que deslicé ese flequillo rubio sobre mi frente en el mejor intento de ocultar mi identidad", ha comenzado escribiendo.

"Luego me metí en una bata de rizo rosa con las siglas 'HM' deslumbrantes sobre el corazón. No sabía entonces... que ahí es donde vivirías para siempre. No sólo en el mío, sino en el de millones de personas de todo el mundo. Aunque se te considera un 'alter ego', en realidad, hubo un momento en mi vida en el que tenías más de mi identidad en tu guante que yo en mis propias manos", ha reconocido en esta emotiva carta que ha conseguido conmocionar a todos sus seguidores.

La cantante ha reconocido en esta carta que interpretar el papel de Hanna Montana durante seis años ha sido todo un honor para ella y ha confesado que se siente en deuda con todos los que creyeron en ella desde un principio. "No pasa un día que no olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank (California) con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una puede pedir. Te quiero, Hannah Montana".

Sin duda, una entrañable carta que ha causado un gran revuelo en redes sociales, pero lo mejor estaba por llegar y es que... ¡Hanna Montana le ha respondido! A través de su perfil de 'Twitter', Hanna Montana le ha agradecido su carta con una bonita frase. "Me alegro de saber de ti Miley Cyrus. Solo ha pasado una década".

Lo cierto es que este bonito gesto entre Miley Cyrus y su personaje ha provocado que sus seguidores sientan una gran nostalgia y la necesidad de volver a ver a la cantante interpretar el papel que le ayudó a alcanzar el éxito que tiene hoy en día. ¿Existirá la posibilidad de poder volver a verla en la piel de Hanna Montana?

