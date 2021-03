Adelina y Edu anunciaron hace un mes que se iban a vivir juntos ¡y ya lo han cumplido!

La pareja sólo lleva 5 meses juntos, pero opinan que lo suyo ha sido muy intenso y no quieren perder el tiempo

A pesar de que 'La isla de las tentaciones' consigue romper parejas, también consigue unir a otras, y es que quién le iba a decir a Adelina Seres que, tras pasar por el programa y salir airosa junto a José en la primera edición, rompería con él ¡y encontraría el amor en un tentador de la segunda! Ahora y ella y Edu Neira son la mar de felices, y aunque llevan saliendo solo 5 meses, han decidido irse a vivir juntos. ¿La razón? Nadie es quién para dictar sus tiempos: "A lo mejor esperamos 10 años y cuando nos queremos ir a vivir juntos resulta que somos incompatibles, y hemos perdido el tiempo, así que eso que se lo quite la gente de la cabeza", ha dicho Adelina en su último capítulo para MTMad, donde nos han enseñado lo bonita que han puesto su casa.

Nada más entrar, el recibidor ya nos da las pistas de por dónde han ido los tiros en la decoración: "Hay detalles muy exóticos, que se lleva mucho", apuntaba ella, con palmeras, animales, colores claros y tejidos muy ligeros. El salón, aseguran, es una de sus zonas favoritas.

En la terraza, aunque pequeña, quieren poner varias cosas para pasar las noches de verano, porque son muy fans de salir a tomar una cervecita al fresco, pero sin duda la clave de la casa estaba en la cocina.

"Cuando empezamos la búsqueda de casas, lo primero que miraba Adelina era la cocina, y si no le gustaba, ese piso ya no lo comprábamos", ha dicho Edu, y es que para ella una cocina amplia, bien iluminada y con buen equipamiento era esencial para poder comprarse el piso

3 habitaciones... ¿para ponerse manos a la obra con los bebés?

Teniendo en cuenta el tiempo que llevan saliendo, seguramente ni se planteen el hecho de tener hijos aún, pero de momento su casa tiene 3 habitaciones. Una para guardar trastos, como las máquinas de hacer deporte y las pesas, otra que Adelina usa para teletrabajar y que ha puesto a su gusto, y, cómo no, la habitación principal, que han querido que sea muy relajante en tonos claros y azules, con un bonito papel pintado tras el cabecero con motivos de plumas.

