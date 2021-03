Descubre todo lo que ha pasado en el pisito de Solo/Sola

Bea Retamal y Dani G. están cada vez más unidos. La pareja que se está formando en el piso de 'Sol@s' ya no duda en mostrar la gran pasión y complicidad que existe entre ellos. Ahora, ambos han provocado que suba la temperatura entre ellos tras el sensual striptease que el ex tentador de 'La isla de las tentaciones' le ha hecho a Bea. Al parecer, todo ha comenzado con un reto que le han puesto en el programa y con el que ellos se han mostrado bastante encantados.

Para empezar, Dani ha decidido sentar a Bea en una silla y ha comenzado a realizar unos pequeños pases de baile. Acto seguido, le ha puesto las gafas que llevaba él y ha comenzado a darle algunas caricias a la ex concursante de 'GH'. Sin embargo, a ella le ha parecido que estaba yendo demasiado lento y no ha dudado en acelerar el proceso quitándole la camiseta.

"No me gusta esperar", le ha reconocido al joven. De hecho, esta no ha sido la única ocasión en la que ha tenido que insistirle para que continuase quitándose la ropa. Bea no ha dudado en bajarle los pantalones mientras le advertía que debía ser él el que estuviese haciendo esas cosas.

Finalmente, ambos han decidido parar el 'striptease' debido a que cada vez les costaba más controlarse. "Me vuelvo loca", ha reconocido Bea Retamal que decidía levantarse de la silla para intentar relajarse.

Lo cierto es que ambos parecen estar cada día más compenetrados. Hace unos días se daban sus primeros besos bajo las sábanas, provocando que el entonces novio de Bea llamase muy alterado para reprocharle su comportamiento. Tras esta fuerte discusión, la concursante ha decidido seguir dejándose llevar y, de hecho, ya no dudan en comerse a besos a plena luz del día.

