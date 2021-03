Rafa Mora no ha dudado en celebrar por todo lo alto la ruptura entre Oriana Marzoli e Iván Gonzalez. El ex tronista no ha dudado en hacer pública en cada ocasión que ha tenido oportunidad su opinión respecto a esta pareja, dejando claro que no le gustaba nada que su amigo estuviese con la venezolana. Por este motivo, en cuando Oriana ha hecho pública su ruptura a través de su canal de 'Mtmad', Rafa Mora ha compartido un vídeo en el que aparece celebrando la que para él es una feliz noticia.

A través de sus redes sociales ha compartido un vídeo donde aparece Iván. Ambos se han reunido para comer y el colaborador ha aprovechado la ocasión para mostrar en su cuenta de Instagram lo feliz que se siente de ver a su amigo sin Oriana. "¡Qué calladito te lo tenías y qué contento estás!", ha confesado en el vídeo.

Rafa Mora ha aprovechado la ocasión para darle la "enhorabuena" y reconocer que sentía una gran "alegría" por lo que acababa de suceder. Lo cierto es que la relación entre Rafa e Iván se comenzó a ver un poco afectada debido a los fuertes enfrentamientos que el colaborador tuvo con la que hasta ahora había sido la novia de su amigo. Por este motivo, para él es motivo de alegría saber que ya no está con esa persona.

Lo cierto es que este vídeo no habrá hecho ninguna gracia a Oriana. Además, hay que recordar que Iván y ella ya han roto más de una vez y siempre han vuelto. De hecho, no es la primera vez que el colaborador decide hablar tras una de las numerosas rupturas de la pareja para luego ver cómo volvían. ¿se habrá adelantado Rafa Mora con su celebración? De momento, parece que esta vez sí que será la definitiva y una prueba de ello es que el ex concursante de 'La casa fuerte' no le ha impedido a su amigo que celebre este momento.

