Ivana Icardi y Hugo Sierra están viviendo un auténtico sueño con la próxima llegada al mundo de su hija en común, que ya tiene nombre: Giorgia. Ivana acaba de estrenar canal en MTMad, donde quiere contar cómo lleva su embarazo y cómo le cambia la vida la maternidad, pero al principio no fue todo tan ideal como cabría esperar. Su pequeña fue buscada y deseada, pero las dudas son algo intrínseco a un cambio en la vida como es convertirse en madre, y más en ella que sólo tiene 25 años: "Una siempre se siente poco preparada para muchas cosas en la vida, y una es la maternidad. Para mí… me venía súper grande. Tengo 25 años, que al final tampoco tiene nada que ver porque la madurez no va con la edad, pero hay que ser consciente de que va a ser una persona que estará bajo tu responsabilidad… aunque todas esas ideas me las quitó Hugo, y me explicó que me iba a cambiar la vida, pero que me iba a traer mucha felicidad".

"Lo que me daba miedo era que mi vida cambiara, pero no a bien… a peor, estando pendiente de una persona siempre… pero es que el miedo te ciega a veces, pero Hugo supo tranquilizarme", ha añadido Ivana.

La argentina estaba segura de querer un hijo con Hugo, le veía realmente como el padre de sus hijos, pero no había planeado que fuera tan pronto, y cuando quisieron darse cuenta, justo después de que ella dejara de tomar las pastillas anticonceptivas... y cuando se enteró al hacerse un test no pudo evitar las lágrimas de emoción: "Me lo hice con el primer pis del día, como me había dicho mi madre, a las 6:30 de la mañana, y eso que soy cero madrugadora… y salió positivo".

La tierna reacción de Hugo

A pesar de que a Ivana le hubiera gustado contarle su embarazo a su chico, él estaba de viaje, así que tuvo que tirar de nuevas tecnologías: "Hugo se había ido esos días por trabajo a Madrid (ahora representa a jugadores de fútbol), y yo me iba una semana a Canarias, entonces tenía dos opciones: o se lo decía ya en una videollamada, o me esperaba y me carcomía por dentro durante una semana… y al final no me aguanté y se lo dije por videollamada, aunque no es lo más bonito". Aún así, Hugo terminó llorando: "Me empecé a reír como una estúpida, le enseñé el test y le dije ‘estoy embarazada’. Me explotó el corazón, porque empezó a llorar de emoción. Es una persona súper sensible aunque tenga esa fama de duro, y cuando se pone así conmigo yo me derrito".

