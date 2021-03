La guerra entre Rocío Carrasco y el ex guardia civil se ha reabierto de la manera más cruel y todos, hasta los que aplauden el paso adelante de la hija de La Más Grande, señalan que los grandes afectados en este conflicto son sus hijos: Rocío y David. Dos chicos que han tenido que escuchar la versión de su madre por televisión, por la que dicen que habría cobrado un millón de euros, si bien Mediaset asegura que se exageran las cifras.

La presión a la que están sometidos es brutal y el daño puede ser irreparable. Rocío Flores intenta continuar con su vida en Málaga, aunque se muestra totalmente abatida. "Su madre contó algo muy fuerte, que había intentado quitarse la vida después de saber que su hija iría a televisión a defender a su padre. Esas palabras son un peso muy grande para la niña, puede ser peligroso", explicó Ana Rosa. Y añadió: "A mí me gustaría conocer su versión, su parte de la historia".

Y lo cierto es que Rocío Flores parece que tiene ganas de hablar y quizás estalle contando sus vivencias, un relato que puede dar un giro al testimonio de su madre. Ya lo trató el 21 de marzo, como dijo en su IG: "Intenté entrar en directo durante la emisión del programa para explicar algo y tender un puente una vez más y no se vio oportuno, no se me dejó".

Gtres

En los nuevos capítulos, su madre también ha hablado del sufrimiento que vivió durante los embarazos de sus hijos. "Estas loca", "Las hormonas te esta afectando" o "Por culpa de los celos vas a malparir a tu hijo" son algunas de las supuestas frases que le decía Antonio David Flores a Rocío Carrasco mientras estaba embarazada de su segundo hijo, en el que ya ella le acusaba de infiel y tuvo que ser ingresada por problemas en su gestación.

Agencia

El testimonio de Rocío Carrasco llega al Congreso de los Diputados

Las palabras de Rocío Carrasco han provocado un huracán mediático sin precedentes. Su testimonio ha generado un debate que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, y Telecinco, ante el drama que relató la hija de Rocío Jurado decidía despedir fulminantemente a su colaborador, Antonio David, que por fin se ha pronunciado.

"Estoy anímicamente mal, pero tranquilo porque donde tuve que hablar, hablé. Estuve durante 3 años investigado y ahora estoy siendo juzgado por segunda vez. He perdido mi trabajo. No soy la persona que se describe en ese documental y llegado el momento hablaré", explicó a través de un mensaje en 'El programa de Ana Rosa'.

T5

Hablan los abogados de ambas partes



Antonio David tomará medidas legales contra su ex. Así lo confirmó su abogado, Iván Hernández, que confesó estar atónito. "Yo nunca había visto esto. Antonio David ha sido investigado. Han declarado todos los psicólogos, psiquiatras, el médico forense, los imputados y la justicia ha determinado en dos ocasiones que no hay indicios para juzgarlo", explicó. También aseguró que en el reportaje se habían manipulado documentos. "Se enseñó un informe sesgado, se suprimieron datos muy significativos", añadió.

Ante estas palabras, el abogado de Rocío, Javier Vasallo, decidió hablar en 'Sálvame'. "No es cierto lo que dice el compañero. La jueza de violencia de género que examina todas las pruebas sí determina que existen indicios más que considerables. En cuanto a los tachones de los documentos, se hizo para cumplir estrictamente con la legalidad y el principio de protección de datos".

HEARST

