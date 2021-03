Aurah y Jesé han vuelto a salir juntos, pero sus juicios pendientes les hacen pagar condena

La canaria ha cambiado de vida desde que ha vuelto con el futbolista

Si hay alguien que tiene un motivo para sonreír en estos momentos, esa es Aurah Ruiz, que tras muchas peleas (bien públicas, por cierto) con el padre de su hijo, el futbolista y cantante de reguetón Jesé Rodríguez, la ex gran hermana ha vuelto a su lado y está la mar de feliz. Sin embargo, después de sus muchas peleas y enfrentamientos mucha gente ha dudado de que esta vuelta a la relación sea de verdad, y por eso ha querido explicar en su canal de MTMad cómo está ahora, cómo se siente y cómo va la relación con su chico.

Antes que nada, ha explicado por qué ella no sería capaz de estar un hombre del que no estuviera enamorada, y ha dejado claro que, si está con Jesé, es porque le quiere, aunque no ha sido fácil: "Si es mi pareja, obvio que estoy enamorada. Cuando se perdonan muchas cosas, se superan muchas cosas y se olvidan muchas cosas es que hay amor, porque si no no se podrían hacer ese tipo de movimientos en la vida. Esto es cosa de dos, y ahí cuenta que él esté enamorado de mí también, que lo está, y que me lo demuestre, se comporte y haga las cosas bien".

A pesar de estar a gusto, aún no viven juntos, pero hay una razón clara: "Sigo viviendo en mi casa, es pequeñita pero es mi hogar, y no creo que la deje. Sí es verdad que los fines de semana me quedo en la casa de él, pero es hasta que encontremos una casa para los tres que realmente nos guste, o construyamos algo", ha aclarado, justo antes de añadir que hasta tienen planes juntos profesionales para un futuro.

Aurah airea sus intimidades

Una de las preguntas que sus fans querían saber es qué le parecen los juguetes sexuales, y ella, que es muy abierta, lo ha dejado claro, y además ha revelado que a Jesé también le gusta usarlos: "Me encantan, los uso y también los uso con mi pareja. Hay incluso algunos que él no conoce y yo se los he enseñado, y está encantado. ¿A quién no le gusta jugar?", ha apuntado picarona.

