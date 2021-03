Los concursantes de 'La isla de las tentaciones' han vuelto a reencontrarse seis meses después de la gran hoguera final para desvelar cómo se encuentran tras haber participado en este reality. Una de las parejas que decidió apostar por su amor e irse junta fueron Raúl y Claudia, a pesar de las dudas que tuvo ella tras tener una conexión especial con uno de sus tentadores. Sin embargo, parece que el amor entre ellos no duró demasiado, y es que una semana después decidieron poner fin a su relación. Ahora, han reaparecido para explicar todo lo que ocurrió entre ellos.

"Yo en el momento de la decisión tenía dudas . Hasta el último segundo que lo vi y al abrazarlo me sentí como en casa y por eso dije que sí. Pero cuando salimos me sentía desconectada de él emocionalmente y al final él me dejo", ha reconocido Claudia muy emocionada al recordar a su ex pareja. Además, ha indicado que, pese a todo, siguen manteniendo el contacto.

Por su parte, Raúl ha reconocido que para él fue muy duro tomar la decisión, porque tuvo que dejar a Claudia estando más enamorado de ella que nunca. Sin embargo, sentía que estaba obligándole a estar con él y no podía soportar esa sensación. "Ella es joven y quiere volar y y no se lo voy a quitar porque yo la quiero. Ella busca cosas que ahora mismo no le puedo dar. Yo soy el mismo simplón de hace cinco meses", ha reconocido con lágrimas en los ojos. Unas palabras que han provocado que Sandra Barneda se emocione y termine llorando con él.

De momento, ambos han reconocido que siguen viéndose y que en cada encuentro que tienen se dejan llevar. Una situación que piensan mantener hasta que comiencen a sentir otras cosas. "Tengo miedo en un futuro de perder al amor de mi vida pero tampoco quiero volver y que en un mes se acabe", ha explicado Claudia.

Por otro lado, la joven ha reconocido que, tras su ruptura, estuvo un tiempo saliendo con su tentador, Toni. "Él vino a Gran Canaria a vivir un tiempo. Estuvimos dos semanas liándonos y quedando y me empezó a venir recuerdos de Raúl y me sentía como que le estuviese poniendo los cuernos. Al final hablé con Toni que no quería seguir así más y prefería solo amistad", ha indicado.

Finalmente, Raúl y Claudia se marcharon juntos y abrazados y es que, aunque ya no están juntos, siguen teniendo un gran cariño el uno por el otro que no quieren perder.

