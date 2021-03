El programa 'Mujeres y hombres y viceversa' ha echado el cierre

Así se estrenaba Jesús Vázquez como tercer y último presentador del espacio

Cerrar una etapa nunca es fácil, ¿verdad, Nagore Robles? La colaboradora pensaba terminar su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa' en todo lo alto y feliz por haber podido estar año tras año en el programa como asesora del amor de tronistas y pretendientes, pero al final se emocionó, y mucho. La vasca no pudo evitar soltar algunas lágrimas cuando Jesús Vázquez se sinceró con ella en pleno directo, y es que el presentador, a pesar de llevar sólo medio año, ha tenido una experiencia inolvidable con ella, se lo hizo saber, y Nagore, que ya estaba sensiblona, ¡se vino abajo!

"Cuando llegué a este programa estaba muy perdido, porque no lo seguía, no sabía quién era tronista o pretendiente, los nombres... ya que se emitía en una franja horaria en la que nunca estoy viendo la tele. Has sido una compañera magnífica, generosa, que siempre me has sacado las castañas del fuego", le decía Jesús, y sólo con eso ya podíamos ver que a Nagore se le ponían los ojos vidriosos. "Sabía que ibas a ser una gran compañera, pero jamás imaginé que tanto", añadió.

Nagore se ha llevado, definitivamente, un disgustazo con la cancelación del programa, pero es que las audiencias no respondían ni siquiera al primer trono gay (después de que la audiencia llevara años pidiéndolo) protagonizado por nada menos que Jorge Javier Vázquez. Ahora le toca cerrar etapa, y con Jesús a su lado ha asegurado que ha sido un gustazo compartir pantalla: "Has sido un regalo más que me ha dado este programa. Te trajeron cuando estábamos todos en una situación muy incierta con la pandemia y fuiste un rayo de luz. He aprendido mucho de ti, me lo has puesto súper fácil y he tenido un gran compañero. Eres muy generoso y todos te queremos. Gracias por remar y por dejarte la piel en todos estos meses", le agradecía, haciendo llorar también a su compañero. ¡Qué broche tan bonito para ponerle el colofón a uno de los programas de citas más longevos de la tele española!

